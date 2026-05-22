Rimini, via libera alla variazione di bilancio: oltre 10 milioni per sport, scuole e servizi

Via libera ai finanziamenti per i lavori al centro sportivo ex area Ghigi e allo stadio del baseball, 430mila euro per servizi per minori, anziani e disabili

Nella seduta di ieri sera, il Consiglio Comunale ha approvato la variazione al bilancio di previsione 2026/28 (18 voti favorevoli e 11 contrari), una manovra corposa che consente di dare finanziamento a opere diffuse sul territorio e a servizi per la comunità.

Tra gli investimenti coperti dalla variazione, la realizzazione del primo stralcio funzionale del centro sportivo all’ex area Ghigi alla Gaiofana (1,86 milioni di euro), delle opere strutturali e funzionali necessarie all’utilizzo dello Stadio del Baseball, la manutenzione straordinaria sugli impianti sportivi (300mila euro) e sulle scuole del territorio (700 mila euro), gli arredi per i tre nuovi asili nido (240mila euro. Tra gli altri interventi, l’adeguamento della viabilità esterna e la realizzazione del wayfinding del nuovo parcheggio Marvelli, il ripristino del tombinamento della fossa Cavallaccio, collettore fognario di acque bianche in zona Torre Pedrera e l’estensione della condotta fognaria su via Ortigara (300mila euro ciascuno). Per la parte corrente la manovra comprende gli oltre due milioni di applicazione avanzo 2025 derivante dall'imposta di soggiorno, a sostegno degli eventi culturali, turistici, di parte del trasporto pubblico locale e del canone di manutenzione della spiaggia libera tutti. Stanziati inoltre 430 mila euro per i servizi rivolti a minori, anziani e disabili e 385 mila euro per il maggior costo delle utenze conseguenza dei rincari dovuti alla crisi energetica in corso calcata sulla base delle stime dei consumi dello scorso anno. Destinati inoltre 560 mila euro per la gestione del parcheggio multipiano Marvelli per le prossime tre annualità e 110 mila al servizio di vigilanza nelle vicinanze del mercato coperto di Rimini.

Approvate anche le delibere, collegate alla variazione, relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio (18 favorevoli e 10 contrari) e l’applicazione dell’avanzo (18 favorevoli e 10 contrari).

Il Consiglio ha poi votato favorevolmente all’unanimità la proposta di delibera presentata dal consigliere comunale Luca De Sio (gruppo non costituito) a cui hanno aderito tutti i capigruppo e che impegna l’Amministrazione ad avviare un percorso di analisi sull'impatto generazionale, familiare, produttivo e su persone con disabilità, delle politiche comunali (progetto "Rimini check" – ordine del giorno in allegato).

Approvato all’unanimità anche l’ordine del giorno che esprime solidarietà al popolo iraniano proposto dal consigliere Nicola Marcello, mentre è stata approvata con 9 voti favorevoli, 5 contrari e 13 astenuti la delibera anch’essa presentata da Marcello a sostegno delle forze dell’ordine per i fatti accaduti in occasione di una manifestazione a Torino il 31 gennaio scorso. Infine respinto l’ordine del giorno presentato dai consiglieri Gloria Lisi e Stefano Brunori per “l’adesione al trattato Plant Based” (21 contrari, 2 favorevoli e 1 astenuto).