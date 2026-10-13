Rimini, viabilità e sicurezza per il TTG Travel Experience: in campo oltre 300 agenti

Dal 14 al 16 ottobre presidi agli ingressi, chiusure temporanee e controlli sulla sosta per gestire i flussi di visitatori

Dal 14 al 16 ottobre il quartiere fieristico di Rimini ospita l'edizione 2026 di TTG Travel Experience, gli appuntamenti di riferimento per il turismo e l'ospitalità. Per tutta la durata della manifestazione la Polizia locale ha predisposto un piano straordinario di presidio: ogni giorno saranno all'incirca 80 tra agenti e ufficiali, per un totale complessivo di oltre 300 operatori distribuiti su due turni giornalieri nell'arco dei tre giorni.

Gli agenti presidieranno con continuità tutti gli ingressi della Fiera, per rendere più scorrevoli i flussi diretti ai parcheggi, e svolgeranno un controllo mirato della sosta nelle aree circostanti, a tutela dei residenti e di chi attraversa la zona. Le misure interesseranno anche la Statale 16, la Statale 9 e le arterie che collegano la zona mare al centro città.

La viabilità di accesso alla Fiera e le strade chiuse

Per contrastare la sosta selvaggia e garantire sicurezza e fluidità, in collaborazione con IEG, il Comune ha disposto la chiusura totale al traffico di alcune vie limitrofe al quartiere fieristico, ogni giorno dalle 8 alle 15 o comunque fino a cessate esigenze e riapertura decisa dalla Polizia locale. Le strade interessate sono via Turchetta, dalla traversa sul retro del civico 93 fino al termine della via in direzione mare, via Togliatti, dalla via Turchetta verso Ravenna fino alla prima intersezione con via De Gasperi, via Imperatrice Teodora per l'intero tratto e via Teodorico, dall'incrocio con via Galla Placidia in direzione Ancona per tutta la sua lunghezza. Potranno transitare residenti, mezzi diretti ai passi carrai, mezzi di polizia e soccorso, veicoli destinati ad attività economiche e cantieri dell'area, trasporto pubblico di linea e scuolabus. Varchi con transenne e steward dedicati controlleranno gli accessi e indirizzeranno i visitatori verso i parcheggi ufficiali della Fiera, serviti dalle navette, che si invita a utilizzare.

Gli agenti presidieranno inoltre le rotatorie dell'asse via XXIII Settembre e viale Matteotti, dove sarà temporaneamente soppressa quella con via Zavagli, con modifiche alla circolazione, limitate ai momenti necessari, nelle rotatorie tra via XXIII Settembre e via Tonale e tra viale Matteotti e le vie Toselli e Umago. Saranno controllati anche il semaforo tra viale Principe Amedeo e via Perseo, la rotatoria Destra del Porto e Perseo, la rotonda Chiara Lubich, l'incrocio tra la Statale 9 e viale Italia e, in uscita, l'asse Cappelli, Maestri del Lavoro e XXV Marzo 1831. I semafori pedonali di viale Matteotti, all'altezza di via Bissolati e della scuola Decio Raggi, e quello di via Coletti presso la scuola Dante Alighieri saranno a lampeggio, con il supporto dei volontari delle associazioni.

Raggiungere la Fiera senza auto

Per l'occasione, Start Romagna mette a disposizione diversi collegamenti per raggiungere Rimini Fiera in modo comodo e conveniente, con un servizio Shuttle dedicato che si aggiunge alle linee ordinarie.

Per agevolare gli spostamenti dei visitatori, durante le tre giornate sarà attivo anche uno Shuttle dedicato della Linea 9, che collegherà direttamente la stazione ferroviaria di Rimini al quartiere fieristico. Un servizio ideale per chi arriva in città in treno e desidera raggiungere la Fiera senza complicazioni. A questo collegamento speciale si affianca la normale Linea 9, che collega anche l'aeroporto e la stazione ferroviaria con Rimini Fiera, offrendo un'ulteriore possibilità di spostamento.

Anche chi soggiorna lungo la Riviera può contare sui collegamenti Start Romagna per organizzare al meglio la propria giornata. Dalla zona sud di Rimini, passando per Miramare, Bellariva e Marina Centro, la Linea 10 accompagna i visitatori verso la Fiera, mentre dalla costa nord è disponibile la Linea 5, che collega San Mauro Mare, Bellaria e Viserba al quartiere fieristico.

Per chi parte da Riccione, invece, il viaggio può iniziare a bordo del Metromare, il collegamento rapido ed elettrico che permette di raggiungere la stazione ferroviaria di Rimini, da dove è possibile proseguire verso la Fiera utilizzando lo Shuttle dedicato o la Linea 9.

I titoli di viaggio possono essere acquistati in maniera semplice con diverse opzioni di scelta: direttamente su WhatsApp attraverso il servizio Chat&Go, utilizzando le app disponibili oppure pagando a bordo con il sistema EMV. Soluzioni digitali che si aggiungono ai titoli di viaggio cartacei in vendita presso il Punto Bus in stazione e alle emettitrici di terra presenti alla fermata Metromare Rimini Station, alla stazione FS Fiera, in aeroporto e alla fermata Metromare Ceccarini Riccione Station.

Per consultare gli orari dei collegamenti, nelle diverse direzioni, e pianificare il viaggio è possibile fare riferimento al sito www.startromagna.it.