Rimini vola: superati i 400mila passeggeri, la Regione punta sulla rete aeroportuale

Rete aeroportuale, Alice Parma: “Una cabina di regia per lo sviluppo dell’Emilia-Romagna”

“Non servono slogan, servono scelte concrete. E la direzione presa dalla Regione sugli aeroporti va esattamente in questo senso”. Così la vice capogruppo Pd in Emilia-Romagna, Alice Parma, dopo l’informativa in Commissione III Territorio, Ambiente e Mobilità dell’assessora Irene Priolo sul progetto di legge per l’attrattività del territorio attraverso il sistema aeroportuale, che inizierà presto il suo iter in Regione. “Dati e numeri lo confermano e la strategia regionale è chiara: rafforzare Bologna come hub e far crescere in modo integrato gli altri scali, a partire da Rimini, che è un’infrastruttura decisiva per il turismo e per l’economia della nostra provincia. Ognuno con le proprie peculiarità. I numeri del ‘Fellini’, che nel 2025 ha superato la soglia dei 400.000 passeggeri, record per lo scalo da oltre un decennio, confermano un trend positivo e obiettivi ambiziosi nei prossimi anni: è su questa prospettiva che dobbiamo continuare a investire”. “Per farlo, la Regione ha già messo in campo uno strumento molto concreto: dal 1° gennaio 2026 è stata azzerata la council tax per gli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma. Una misura che renderà il nostro scalo più competitivo, più attrattivo per le compagnie e capace di ampliare rotte e servizi, anche oltre la stagione estiva e quindi puntando alla destagionalizzazione del nostro territorio. Questa misura non agisce solo sull’attrarre le compagnie aeree: è anche un’azione importante per chi lavora ogni giorno nel sistema aeroportuale, che sostiene un comparto fondamentale per il nostro territorio. Una rete forte e coordinata significa più collegamenti e più opportunità, anche di diversificazione e innovazione dell’offerta turistica emiliano-romagnola”. Il progetto di legge a cui si sta lavorando va proprio in questa direzione: una norma di indirizzo che definisce obiettivi e strumenti chiari per l’azione della Regione, nel rispetto del quadro nazionale ed europeo, senza intervenire sulle singole gestioni ma rafforzando le politiche su promozione, accessibilità e intermodalità. “Fondamentale sarà l’istituzione di una cabina di regia regionale: un passaggio tutt’altro che scontato, che dà alla Regione un ruolo forte di coordinamento e indirizzo strategico, per tenere insieme aeroporti, logistica e mobilità dentro una visione condivisa e coerente di sviluppo. Rimini è pronta a fare la sua parte da protagonista, dentro una visione regionale pragmatica e orientata alla crescita” conclude Alice Parma.