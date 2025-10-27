Rimini, weekend di controlli: identificate oltre 150 persone: in 3 trovati con la droga

Quattro le patenti ritirate

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno intensificato la propria presenza sul territorio con un ampio dispositivo di controllo, volto a garantire sicurezza e legalità nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile, come il centro storico, Miramare e Marina Centro, e a prevenire le cosiddette “stragi del sabato sera”.

L’operazione, che ha coinvolto militari e mezzi dell’Arma appartenenti a tutti i reparti della Compagnia, ha portato all’identificazione di oltre 150 persone e al controllo di 80 veicoli. Nel corso dei servizi sono state elevate numerose sanzioni per violazioni al Codice della Strada: quattro conducenti, sorpresi alla guida in stato di ebbrezza alcolica, si sono visti ritirare la patente, mentre altri tre automobilisti sono stati denunciati per essersi rifiutati di sottoporsi agli accertamenti previsti.

Durante i controlli, un uomo è stato denunciato per porto abusivo di arma da taglio, con conseguente sequestro dell’oggetto. Tre persone sono invece state segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovate in possesso di cocaina e hashish. Infine, due cittadini albanesi sono stati deferiti in stato di libertà per la violazione del divieto di dimora nel Comune di Rimini.

I Carabinieri hanno sottolineato che l’attività di prevenzione e controllo del territorio proseguirà anche nei prossimi fine settimana, con l’obiettivo di mantenere alto il livello di sicurezza e contrastare ogni forma di illegalità.