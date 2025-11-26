Rimini, weekend di denunce: i controlli a tappeto portano all’identificazione di oltre 200 persone

Alcol alla guida, spaccio, furti ed evasione nel mirino dei Carabinieri di Rimini

I Carabinieri di Rimini hanno intensificato la presenza sul territorio mettendo in campo un ampio dispositivo di controllo finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati, in particolare quelli di natura predatoria, e alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada.

L’operazione, che ha coinvolto militari e mezzi della Stazione locale con il supporto degli altri Comandi dipendenti dalla Compagnia di Rimini, ha portato all’identificazione di oltre 200 persone e al controllo di 100 veicoli. Nel complesso sono state presentate sette denunce in stato di libertà e comminate quattro sanzioni amministrative.

Per quanto riguarda la circolazione stradale, i Carabinieri hanno elevato diverse sanzioni per violazioni al Codice della Strada: un conducente, sorpreso alla guida in stato di ebbrezza alcolica, si è visto ritirare la patente, mentre un altro automobilista è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi ai previsti accertamenti alcolemici.

Sul fronte della prevenzione e del contrasto agli stupefacenti, due persone sono state denunciate per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish, mentre altre quattro sono state segnalate alla Prefettura quali assuntori, poiché trovate in possesso di modiche quantità delle stesse sostanze.

Infine, nell’ambito dei controlli relativi all’osservanza dei provvedimenti dell’Autorità, un cittadino bulgaro è stato denunciato per evasione in quanto si era allontanato senza autorizzazione dall’abitazione dove era sottoposto a misura restrittiva. Una cittadina ucraina di 18 anni e un uomo egiziano di 30 anni sono stati invece denunciati per ricettazione, dopo essere stati trovati in possesso di tre telefoni cellulari e di un monopattino risultati rubati.