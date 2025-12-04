RiminiComix: chiesti 3 anni di reclusione per 20enne accusato di molestie a una cosplayer

La sentenza è attesa per il 15 gennaio 2026

Il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha chiesto condanna a 3 anni di reclusione per un 20enne tunisino accusato di aver molestato una 31enne cosplayer durante il RiminiComix, manifestazione dedicata al fumetto. Il giovane di origine tunisina, residente in una Casa Famiglia del Bolognese e difeso dall’avvocato Matteo Paruscio, era stato identificato dalla Polizia nell’immediatezza dei fatti, il 21 luglio 2024. Gli agenti erano intervenuti in piazzale Fellini, intorno alle 23.30: l'imputato, arrivato in Italia come minore non accompagnato, fu portato in Questura, accusato dalla 31enne, originaria del Torinese, di averla palpeggiata ed apostrofata con un insulto sessista, mentre si trovava nel giardino di piazzale Fellini in compagnia di un’amica, davanti alla grande scultura a forma di macchina fotografica. Il tunisino era in compagnia di un altro giovane, che riuscì a dileguarsi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. La sentenza è attesa per il prossimo 15 gennaio.