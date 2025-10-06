RiminiFiera: Ttg al via, hotel quasi sold out in città

Comincia la stagione autunnale degli eventi

Arriva il Ttg e prende il via la stagione delle grandi fiere a Rimini. Sono 450 gli hotel pronti ad ospitare i visitatori della fiera b2b più importante sul turismo internazionale.

A pochi giorni dall’apertura delle prime fiere autunnali, TTG Travel Experience e InOut|The Hospitality Community, che dall’8 al 10 ottobre occuperanno i padiglioni della Fiera di Rimini, secondo le stime di Visit Rimini basate sul sistema di per la raccolta e analisi dei dati Hbenchmark: “L’occupazione è quasi al completo, con richieste di prenotazione ancora in arrivo, la situazione delle prenotazioni è tutt’ora in movimento, seguendo il trend delle prenotazioni anche sotto data. Siamo a circa il 98% di prenotazioni per i 4 stelle e all’83% per i 3 stelle di media sui tre giorni. Un risultato positivo confortato anche dalla presenza notevole di ospiti stranieri con un buon contingente di espositori e visitatori internazionali provenienti da Nord America, Nord Europa, Sud America, India e Cina. Le prospettive per le prossime settimane restano incoraggianti: eventi fieristici e congressuali in calendario negli ultimi mesi dell’anno confermano il ruolo di Rimini come destinazione di riferimento tutto l’anno con una buona occupazione alberghiera, in linea con l’anno scorso”.

VisitRimini sarà presente al TTG con uno stand innovativo di oltre 64 mq (Hall Sud – 004) realizzato insieme al Comune di Rimini. Lo spazio, articolato in un’accogliente reception, un’area business e un’area eventi, è stato pensato come porta d’ingresso alla città: un luogo di benvenuto e relazione, un vero punto d’incontro dove operatori, buyer e partner possono dialogare, confrontarsi e costruire insieme il turismo e gli eventi di domani a Rimini. Rimini sorprende ogni giorno dell’anno. È un laboratorio di cultura, mare, eventi, sport e ospitalità che si affaccia sul mondo con nuove esperienze e opportunità di business dedicate a tour operator, agenzie e professionisti del settore, anche grazie a un cartellone di incontri che mette al centro la Rimini di oggi: innovativa, internazionale, poliedrica.

Il calendario degli incontri allo stand di Visit Rimini in occasione del TTG vede mercoledì 8 ottobre al centro “AI e Programmatic: come VisitRimini ha raggiunto oltre 8 milioni di persone in tutta Europa (con Vertical Media – 14:00–14:30)”, la campagna digitale che ha saputo amplificare la presenza in quattro mercati chiave senza moltiplicare gli investimenti, sfruttando l’intelligenza artificiale per ottimizzare targeting e budget. Seguito da “Troppo tardi per andare online. È ora di tornare offline”: dallo schermo alla realtà (con Palacongressi di Rimini/IEG e Marketers Company – 15:00–16:00) L’online non è più il punto d’arrivo, ma il trampolino per creare esperienze autentiche dal vivo. Un viaggio nella nuova rivoluzione delle community dove la tecnologia diventa il motore per generare incontri, eventi e opportunità capaci di valorizzare territori e persone. Alle 16,15 “Rimini Pass, la rivoluzione digitale per vivere il territorio in un click (con Vox Group e Start Romagna – 16:15–16:45) Il nuovo strumento che semplifica l’esperienza dei visitatori e rende più accessibile il patrimonio turistico e culturale cittadino.

Giovedì 9 ottobre gli incontri avranno al centro “Influencer Marketing & Destinazioni: il caso Rimini Goodvibes” (con Visit Romagna, Happy Minds e Travel Creator Academy – 10:30–11:30) Il racconto e lo sviluppo di un progetto che ha unito content creator e operatori locali, generando narrazione autentica e valore condiviso per la destinazione. Alle ore 11,30 un momento dedicato a “Turismo Bleisure: comportamenti e preferenze dei viaggiatori business” (con Palacongressi di Rimini/IEG, Università di Bologna – Campus di Rimini e CAST – 11:30–12:15) I risultati di una ricerca che analizza come i viaggiatori business vivono la destinazione, tra lavoro e tempo libero. Alle 12,30 il tema dell’incontro sarà “Il Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna certificato tra gli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa (con Associazione I Cammini di Francesco in Emilia e Strada dei Vini e dei Sapori – 12:30–14:00) Un itinerario di turismo lento e sostenibile che unisce spiritualità, cultura e gastronomia, raccontato anche attraverso una degustazione di vini e oli tipici. Chiuderà la giornata “Raccontare la destinazione 365 giorni all’anno: il caso Rimini (con Radio Bakery – 14:30–15:30) L’esperienza di comunicazione e storytelling che dal 2020 sperimenta nuove forme di racconto creativo per una città poliedrica.

Venerdì 10 ottobre Gli incontri presso lo stand saranno dedicati ai seguenti temi "Rimini Marathon: da sogno a realtà, 10 anni di emozioni nella città dello sport e del benessere (con Rimini Marathon e RiminiWellness – 10:00–11:00) Una corsa diventata simbolo di una Rimini che vive di sport, benessere e partecipazione, contribuendo a rafforzarne il posizionamento come wellness destination.