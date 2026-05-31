RiminiWellness chiude con il segno più: aumento del 15% dei visitatori

Il prossimo appuntamento è dal 27 al 30 maggio 2027.

La ventesima edizione di RiminiWellness si è chiusa con un aumento del 15% delle presenze complessive e del 25% di quelle internazionali, con visitatori da 140 paesi. Distribuita su 30 padiglioni e oltre 190.000 metri quadrati, la fiera di Italian Exhibition Group ha ospitato oltre 400 brand espositori, 670 giornalisti accreditati e 2.000 ore di attività su 12 palchi. Sul fronte internazionale, 120 buyer da 36 paesi selezionati si sono affiancati a 150 tra operatori e rappresentanti delle principali organizzazioni mondiali del settore. Tra gli appuntamenti di rilievo il World Active Summit, che ha riunito i leader del settore da ogni continente, e il Global Fitness Leaders Meeting con delegati di oltre 20 paesi. La manifestazione ha registrato anche una crescita della partecipazione degli under 30 e la presenza di 30 start-up. La quarta edizione di RiminiWellnessOFF ha portato 200 eventi tra il Parco del Mare, la spiaggia, il centro storico e l'entroterra, in collaborazione con il Comune di Rimini. Il prossimo appuntamento è dal 27 al 30 maggio 2027.