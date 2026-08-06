RiminiWow "fa il pieno": migliaia di famiglie e giovani per il festival dei creator

Me Contro Te, Dieffe Bros e Breakfast Club: RiminiWow chiude con un bagno di folla

Rimini si è trasformata nell'epicentro della cultura pop giovanile e digitale italiana, grazie all'edizione 2026 di RiminiWow, che ha riscontrato lusinghieri numeri in termini di partecipazione.



L'apertura, lo scorso weekend, è stata affidata ai Me Contro Te, capaci di trasformare la Rotonda Lucio Battisti in un'arena accogliente per tutte le famiglie. Dai varchi pedonali sono stati contati oltre 3.500 accessi, in arena e area libera circa 6000 persone. Duecento le famiglie che invece hanno prenotato tramite il portale VisitRimini aderendo al "pacchetto" vacanza.



Sabato è stata la volta del travolgente live show e del successivo meet&greet dei Dieffe Bros. Si è registrata un'affluenza di circa 3.00 persone nell'area evento. Oltre 1.500 ragazzini hanno letteralmente preso d'assalto il palco per il meet&greet, ottenendo foto e autografi dai loro idoli.



La serata di domenica, invece, ha scritto una pagina inedita per il live entertainment italiano ospitando, per la prima volta sul palco, l'esibizione congiunta dei collettivi social più forti del momento: The Breakfast Club e The Snack Club e The Breakfast Crew, con una serie di ospiti tra cui I Maturi.. Uno show interamente costruito sulle hit e sui tormentoni dei creator, che ha fatto cantare e ballare una piazza gremita all'inverosimile. Oltre 4.000 persone nell'area evento con circa 2.000 ragazzini saliti sul palco per il mee&greet.



La serata è stata scelta dal Gruppo DeAgostini per il lancio della nuova serie New School e del nuovo palinsesto di Super! In rappresentanza, sul palco, è salito l'amatissimo attore Matteo Valentini.



"RomagnaWow e RiminiWow si consolidano definitivamente come i progetti perfetti di promozione e intrattenimento per le famiglie - commenta il direttore artistico Andrea Prada - e Rimini dimostra ancora una volta di saper anticipare i trend, intercettando i linguaggi dei nativi digitali e offrendo un'esperienza turistica viva, moderna e capace di generare valore reale per il territorio. RiminiWow è considerato, anche tra gli addetti ai lavori, come il Festival italiano più importante per le nuove generazioni e le famiglie".