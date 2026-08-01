RiminiWow parte con il "botto": oltre 6.000 persone per i Me Contro Te

La serata inaugurale trasforma Parco Fellini in una festa per le famiglie. Milioni di visualizzazioni social promuovono Rimini in tutta Italia

È un esordio da boom quello dell'edizione 2026 di RiminiWow, il festival per le nuove generazioni più importante d'Italia, inserito nel più ampio e strategico progetto di comunicazione e promozione territoriale RomagnaWow.

La serata inaugurale è stata un successo, registrando un vero e proprio record di pubblico: oltre 6.000 persone, tra una platea a sedere e un pubblico in piedi festante, si sono radunate per cantare e ballare insieme a Luì e Sofì, in arte i Me Contro Te. Gli idoli indiscussi dei bambini e delle famiglie ha portato in scena il format di successo campione d'incassi nei palazzetti d'Italia, concedendo alla città di Rimini l'esclusiva di un'imperdibile data completamente gratuita.

A fare da straordinario moltiplicatore al successo live è stata la potente comunicazione social dei Me Contro Te, capaci di vantare milioni di fan attivi sulle diverse piattaforme digitali. La loro narrazione quotidiana e diretta, focalizzata su un target "famiglia" estremamente fidelizzato e ricettivo, rappresenta un asset di valore economico e promozionale enorme per il territorio. Ogni scatto, storia o reel condiviso dai creator si è trasformato in un potentissimo vettore di marketing turistico a livello nazionale, proiettando l'immagine di Rimini e della Riviera Romagnola dritto negli schermi di milioni di famiglie in tutta Italia e generando un ritorno d'immagine e di promozione senza precedenti.

La Rotonda Lucio Battisti e l'area di Parco Fellini si sono così trasformate per una notte in un vero e proprio villaggio della famiglia e della musica, dove la magia dello show ha incontrato la vivacità della Riviera. Un tripudio di colori e tormentoni cantati a squarciagola ha travolto grandi e piccini, confermando la straordinaria capacità di Rimini di intercettare i linguaggi dei più giovani.

Il tutto si è svolto nella massima sicurezza, grazie a una macchina organizzativa che ha garantito la perfetta gestione dei flussi e la serenità del pubblico, permettendo a famiglie e giovanissimi di vivere una serata di puro divertimento senza pensieri.