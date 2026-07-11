RIMINIWOW: Rimini capitale del turismo family con i Me Contro Te e le star del web

La città si trasforma nel centro nevralgico dell’intrattenimento digitale: appuntamenti serali a ingresso gratuito nel cuore di Parco Fellini

Dal 31 luglio al 2 agosto, Rimini si consacra ufficialmente come l’Hub del turismo per le nuove generazioni e le famiglie. Grazie alla rassegna #RIMINIWOW, punta di diamante del progetto #ROMAGNAWOW, il Piazzale Fellini diventerà il epicentro nazionale dove il mondo digitale incontra la tradizione dell’ospitalità romagnola, offrendo un palinsesto di eventi gratuiti senza precedenti. Sotto la direzione artistica e la produzione di Andrea Prada (Gruppo Euforika), la manifestazione si propone come il punto di riferimento assoluto per chi cerca una vacanza che parli il linguaggio dei giovani e dei più piccoli, elevando Rimini a capitale dell’intrattenimento contemporaneo.

Il Programma: Tre serate imperdibili

31 LUGLIO: L’EVENTO DELL’ANNO – I ME CONTRO TE. L’apertura sarà un momento storico: i Me Contro Te , il fenomeno assoluto che ha ridefinito il concetto di intrattenimento per bambini in Italia, saranno protagonisti di uno show esclusivo. Si tratta dell’unico spettacolo a ingresso gratuito della coppia più amata del web. Un’occasione unica per vivere dal vivo l’energia di Luì e Sofì. Attenzione: Se si vuole un posto a sedere è necessario riservare il proprio posto. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.visitrimini.com/romagna-wow/ o contattando il numero 0541 51441.

1 AGOSTO: IL RECORD DEI DIEFFE BROS. La carica continua con i Dieffe Bros , gli YouTuber che hanno trasformato la creatività in una vera professione. In una performance adrenalinica, i fratelli tenteranno di conquistare un Guinness World Record davanti al pubblico di Rimini, regalando uno show unico nel suo genere.

2 AGOSTO: IL GRANDE RADUNO SOCIAL. Il gran finale segnerà un punto di svolta: per la prima volta, i collettivi più famosi e seguiti delle piattaforme social si riuniranno in un unico. THE BREAKFAST CLUB, THE BREAKFAST CREW e THE SNACK CLUB si riuniranno per un gigantesco Live Show, seguito da un esclusivo Meet&Greet che permetterà ai fan di incontrare da vicino i propri idoli.

Un hub di innovazione turistica

#RIMINIWOW non è solo una rassegna, ma una dichiarazione d’intenti: #ROMAGNAWOW punta a intercettare i nuovi flussi turistici, posizionando la Romagna come un Hub creativo capace di evolversi costantemente.

"Essere l’Hub di riferimento per le famiglie e per le nuove generazioni significa parlare il loro stesso linguaggio" – commenta Andrea Prada. "Portare i grandi creator del momento a Rimini non è solo intrattenimento, è un modo per connettere la nostra città alle passioni del presente e del futuro."

Tutti gli appuntamenti si terranno in orario serale presso Piazzale Fellini