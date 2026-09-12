È ancora derby, il Rimini atteso dal Santarcangelo. Gadda: "Ci vuole umiltà"

Il tecnico: "È una partita insidiosa, guai sbagliare atteggiamento". I due attaccanti Carmona e Carlini sono infortunati: gioca Piazze e Fabbri avanza, Moricoli in difesa

Seconda trasferta di campionato per il Rimini impegnato al Mazzola (15,30) contro il giovane Santarcangelo guidato da Alessandro Mastronicola, ex giocatore e allenatore dei biancorossi nella stagione 2016-2017 in Eccellenza, squadra giovane che ha riposto nel cassetto le ambizioni delle stagioni passate che aveva la serie D come orizzonte. Rimini a punteggio pieno, Santarcangelo al palo: questo recita la classifica.

Il Rimini, che avrà i tifosi al seguito, si presenta senza Carlini, Carmona e Malavasi (infortunati) per cui Facundo Piazze giocherà dal primo minuto, in avanti sulla corsia destra si alzerà Fabbri mentre Moricoli lo sostituirà nella posizione di terzino.

L’alternativa è lo schieramento a due punte Piazze-Vitucci (ex) con Cicarevic trequartista.

“Si tratta di una partita insidiosa, affronteremo una squadra giovane che è vero è reduce da due sconfitte contro Medicina e Imolese, squadre ambiziose – spiega Gadda - ma contro cui non ha demeritato. Il Santarcangelo è formazione frizzante, con dei giocatori tecnicamente bravi. Mi aspetto una partita difficile perché i giovani hanno la testa libera e fisicamente brillanti. Per sfruttare le nostre qualità dobbiamo pareggiare l'aspetto della corsa, dell'agonismo, avere la voglia di recuperare palla quando la perdi. La differenza la fa la mentalità, non dobbiamo mai sbagliare l'atteggiamento. Questo vale sempre, è bene ricordarselo".

La consegna degli abbonamenti sarà possibile da lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10 alle 13. Nell'occasione ci sarà la possibilità di prenotare le tre maglie usate fino adesso, quella grigia, quella bianca e quella dedicata al Papa. Chi vorrà avrà un ulteriore sconto del 15 per cento.

Intanto il presidente Marco Lombardi annuncia che il Rimini sta per stringere, attraverso il viceministro dello Sport albanese Endrit Hoxha presente in questi giorni a San Marino assieme a lui per un convegno, un accordo con la Dinamo Tirana vincitrice di 18 scudetti a sua volta gemellata con il Manchester City.

“La cosa simpatica – dice Lombardi - è che main sponsor di questa società albanese è Pascucci Caffè, anche questo è un legame importante. Abbiamo anche la richiesta di un gemellaggio con una società di Roma per organizzare stage estivi verso di noi. L'interesse verso il Rimini rinasce”.