Rinasce la pallamano a Rimini: al via gli allenamenti per bambini e ragazzi

Ecco la nuova realtà Sportinmente

È nata una nuova realtà che vuole provare a far tornare la pallamano a Rimini. Da lunedì 3 novembre sono iniziati gli allenamenti di Sportinmente Pallamano Rimini nella palestra Lombardini di viale Stoccolma 42 a Miramare di Rimini (di fronte a Fiabilandia). Ci si allena il lunedì dalle 16 alle 17 e il mercoledì dalle 15 alle 16. Gli allenamenti sono aperti a bambine e bambini e a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 13 anni. Il mese di novembre è di prova ed è completamente gratuito. Per informazioni e adesioni si deve scrivere all'indirizzo mail [email protected].