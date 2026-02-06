Rinforzi di Polizia: alla Questura arrivano 9 nuovi vice ispettori

Hanno da poco concluso il corso di formazione

Ieri mattina (giovedì 5 febbraio) sono stati assegnati alla Questura di Rimini nove nuovi vice Ispettori, trasferiti a seguito del superamento del corso di formazione. Si tratta di personale già appartenente all’amministrazione che svolgeva servizio presso altre sedi e dopo aver superato le selezioni previste dal concorso esterno, ha conseguito l’importante risultato dell’avanzamento in carriera. "Tali assegnazioni si inseriscono in un quadro di potenziamento dell’organico della Questura al fine di elevare il livello di sicurezza fornito alla cittadinanza. Per tali ragioni i neo Vice Ispettori sono stati assegnati in grande prevalenza ai nostri Uffici operativi", evidenzia una nota della Questura.