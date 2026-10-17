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Rinforzo per il Pietracuta: Fabio Cuomo lascia il San Marino e va in rossoblù

Un acquisto necessario a seguito dei tanti infortuni che hanno falcidiato la rosa a disposizione di mister Fregnani

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
17 ottobre 2026 09:48
Rinforzo per il Pietracuta: Fabio Cuomo lascia il San Marino e va in rossoblù - Fabio Cuomo
Fabio Cuomo
Pietracuta di San Leo
Sport
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Fabio Cuomo lascia il San Marino dopo poche settimane e si accasa al Pietracuta. L'ex Cattolica, classe 1997, lascia la squadra in cui milita il fratello Angelo, esterno. Fabio è un centrocampista duttile: può fare il mediano nel 4-2-3-1, la mezzala nel 4-3-3, ma anche il sotto punta. Un rinforzo indispensabile a seguito della sequela di infortuni che ha falcidiato la rosa affidata a mister Fregnani: i tempi per il recupero di Mani si allungano, così il ds Sandro Conti ha colto l'occasione per rinforzare la rosa. Cuomo ha giocato in Romagna anche con Marignanese, Bellaria, Cattolica, Tropical Coriano e Riccione. Lo scorso anno era in Abruzzo con il Montesilvano. Per lui anche una parentesi nel campionato interno sammarinese.

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