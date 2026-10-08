Ripartiti i lavori per il nuovo Lungomare del Sole a Riccione: in primavera il taglio del nastro

Sopralluogo della sindaca Angelini e dell’assessore Andruccioli sul cantiere di viale Torino. L’intervento riguarda 1,7 chilometri fino al confine con Misano Adriatico

Dopo il riavvio dei lavori, avvenuto a inizio settimana, questa mattina (7 ottobre) la sindaca Daniela Angelini e l’assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli hanno effettuato un nuovo sopralluogo al cantiere del Lungomare del Sole. "L’intervento lungo viale Torino, ripartito a inizio ottobre dopo la pausa concordata per tutelare la stagione turistica di settembre, consentirà di ultimare l’intero percorso di 1,7 chilometri fino al confine con Misano Adriatico entro la prossima primavera, completando la rigenerazione della porta a mare sud della città", spiega l'amministrazione comunale. E sulle tempistiche dell'intervento, l'amministrazione evidenzia: "La ripresa delle lavorazioni all’inizio di ottobre è frutto di una precisa scelta programmatica concordata con le imprese esecutrici per garantire la piena fruibilità del litorale durante il mese di settembre, sostenendo il lavoro degli operatori turistici e balneari senza alterare il calendario finale dell’opera". Il progetto, ri-sottolinea l'amministrazione comunale, trasformerà "l’asse stradale in un’ampia infrastruttura verde di 7,40 metri di larghezza, integrata con la Ciclovia Adriatica. L’opera si distingue per le sue soluzioni di avanguardia ambientale e resilienza climatica: l’impiego di calcestruzzo drenante per marciapiedi e pista ciclabile favorisce l’infiltrazione naturale delle acque piovane nel suolo, mentre la creazione dei giardini della pioggia con barriere verdi e nuove alberature consente di mitigare le isole di calore estive, garantendo al contempo la tutela dei pini storici. Gli spazi sono arricchiti da arredi sostenibili in legno e acciaio corten, aree di sosta attrezzate e percorsi totalmente privi di barriere architettoniche".

