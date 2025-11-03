Ripartono i Campionati Giovanili di pallanuoto per la Polisportiva Riccione

Lo Stadio del Nuoto di Riccione si riaccende per la prima giornata dei Campionati Giovanili e Polisportiva Riccione risponde con entusiasmo, talento e carattere

Sono ripartiti ieri i Campionati Giovanili di pallanuoto per Polisportiva Riccione, categoria Juniores e Ragazzi, tra squilli di vittoria e promesse di crescita. Lo Stadio del Nuoto di Riccione si riaccende per la prima giornata dei Campionati Giovanili e Polisportiva Riccione risponde con entusiasmo, talento e carattere. Un debutto in chiaroscuro, ma dal respiro ampio: trionfo roboante per gli Juniores, sconfitta d’esperienza per gli Under 14, in una giornata che racconta tutta la vitalità del vivaio rossoblu. Due partite, due storie diverse ma unite da un filo comune: la voglia di crescere, di lavorare, di guardare oltre il risultato. Polisportiva Riccione apre così la nuova stagione con il passo giusto, l’entusiasmo dei giovani e la consapevolezza di chi, in acqua, sa che ogni vittoria comincia molto prima del fischio d’inizio.

Juniores – Polisportiva Riccione 38 – Aquatica Ravenna 4

(12-1) (9-2) (7-0) (10-1)

Buona la prima, anzi ottima. I ragazzi di coach Bellavista non lasciano scampo alla giovane Aquatica Ravenna, imponendo da subito ritmo e gerarchia. Un primo parziale da 12-1 mette in chiaro la differenza d’esperienza e solidità e il resto del match diventa un esercizio di affiatamento e concentrazione.

“È stato un inizio facile, contro un avversario nuovo ma ordinato - commenta il Mister Bellavista. - Ci serviva per ritrovare ritmo e intensità. Stiamo lavorando per colmare un ritardo di preparazione: la sfida con RN Bologna sarà il primo vero banco di prova.”

“Sapevamo di essere superiori, ma non dovevamo distrarci. Era importante mantenere intensità e gioco corale. Ora la testa è già a Bologna, dove vogliamo dimostrare il nostro valore.” precisa il Capitano Tamburini.

La prossima gara Juniores si disputerà il 30 novembre: RN Bologna vs Polisportiva Riccione (Piscina Sterlino)

Under 14 – Polisportiva Riccione 15 – 2000 Pallanuoto Bologna 18

(1-3) (5-6) (3-4) (6-5)

Più complesso, ma non meno interessante, l’esordio dei Ragazzi (U14) di coach Biaggi. Contro una 2000 Pallanuoto Bologna più rodata, Riccione paga un avvio timido ma cresce alla distanza, chiudendo con onore a tre lunghezze di scarto. In copertina Jacopo Bartolini, autore di 11 reti e leader silenzioso di un gruppo giovane e desideroso di imparare. “Abbiamo un gruppo nuovo – racconta Biaggi – tanti ragazzi alla prima esperienza in un campionato competitivo. C’è tanto da lavorare, ma anche tanto entusiasmo. I margini di crescita sono ampi, e l’esempio di Bartolini aiuterà tutti a crescere più in fretta.”

Prossima gara U14 il 16 novembre: Polisportiva Riccione vs RN Romagna (Stadio del Nuoto Riccione, ore 15).