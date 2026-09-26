Ripresa circolazione dei treni, dopo investimento mortale tra Riccione e Cattolica

Fra Rimini e Cattolica è stato attivato un servizio di bus

È ripresa la circolazione ferroviaria dopo l'investimento di una persona tra Riccione e Cattolica. Dai primi riscontri si tratterebbe di un suicidio. Dalle 11 è arrivato il nulla osta dell'autorità giudiziaria alla ripresa, in entrambe le direzioni. Durante il fermo i treni regionali da nord sono stati limitati a Rimini e quelli da sud a Cattolica. Fra Rimini e Cattolica è stato attivato un servizio di bus.