Rischia di annegare in piscina: il bimbo ancora in terapia intensiva

Il piccolo è ricoverato all'ospedale Infermi di Rimini, in prognosi riservata

È ancora intubato nel reparto di terapia intensiva, con prognosi riservata, il bambino di quasi 4 anni residente nel cesenate, ricoverato ieri (domenica 9 agosto) all'ospedale Infermi di Rimini, dopo aver rischiato l'annegamento in una piscina di una struttura ricettiva di Cailungo, nella Repubblica di San Marino. Ne dà notizia la tv di stato sammarinese. Il piccolo era in vacanza con la famiglia. Ad accorgersi subito del bambino privo di sensi nella piscina sono stati turisti olandesi, che hanno immediatamente attivato la macchina dei soccorsi. Prima il bagnino, poi il personale medico, hanno effettuato le manovre di rianimazione sotto gli occhi preoccupati dei genitori. La Polizia Civile di San Marino ha acquisito le prime testimonianze e i filmati delle telecamere.