Rischio crollo asfalto, a Bellaria chiusa la strada che collega alla scuola Carducci

Si tratta della porzione di strada tra la via Mar Tirreno e la Via Romea

Nel contesto di lavori di manutenzione e pulizia delle caditoie in via Ionio, a Bellaria Igea Marina, è emerso tra via Mar Tirreno e via Romea un ampio sifonamento, fenomeno che può portare al crollo del manto stradale. L'amministrazione ha disposto così chiusura urgente del tratto di strada per ragioni di sicurezza e l’istituzione immediata di alcune modifiche temporanee alla viabilità.

“Siamo perfettamente consapevoli dei disagi che, inevitabilmente, interesseranno i residenti ed in particolare chi è chiamato a raggiungere la vicina scuola primaria Carducci. Ma la sicurezza deve avere la priorità, anche in ragione proprio dei tanti bambini e delle famiglie che transitano nel tratto in cui questo sifonamento, importante per dimensioni e annessi potenziali rischi, è emerso oggi”, spiegano congiuntamente il sindaco Filippo Giorgetti e l’assessore alla viabilità Ivan Monticelli.

“Ci siamo subito attivati sia con Hera, sia con la ditta che eseguirà il ripristino e la messa in sicurezza del sottoservizio: i quali ci hanno assicurato l’avvio immediato dei lavori, con l’obiettivo di completarli nel volgere di qualche giorno. Allo stesso modo, ci stiamo coordinando e saremo in questi giorni in costante contatto con il Servizio di Protezione Civile Regionale di cui è competenza il cantiere attivo in via Uso, per far coesistere tali attività ed il prevedibile, aumento di traffico veicolare sul lungofiume. Ringraziamo sin da ora residenti e fruitori delle zone interessate, confidando di poter contare sullo spirito di collaborazione sempre dimostrato e invitando altresì la cittadinanza, laddove possibile, a valutare forme di mobilità alternativa all’auto per raggiungere la Carducci: dalla bicicletta al pedibus, senz’altro sarà possibile limitare il congestionamento dell’area se ognuno darà il proprio contributo, compatibilmente con le distanze da coprire, i mezzi ed i tempi di cui dispone”, proseguono.

Per quanto concerne le modifiche alla viabilità sarà istituito anzitutto l’obbligo di svolta a sinistra per chi si immette su via Ionio procedendo da via Lamone: con importante eccezione, appunto, per i residenti e per coloro che intendono raggiungere la Carducci. Per favorirne il deflusso, in via Mar Tirreno sarà in vigore momentaneo senso unico di marcia in direzione monte-mare fino alla via Monviso. Si tratta, di fatto, dei principali provvedimenti a cui prestare attenzione in termini di viabilità, a cui si unirà, utile per favorire il deflusso dal centro in direzione via Ravenna, il doppio senso di marcia su via Uso nel tratto compreso tra via Fermi, ossia la rotatoria, e la stessa via Ravenna, regolamentato da semaforo nella porzione interessata dai lavori, che dovrebbero durare fino all'inizio della prossima settimana, tempo permettendo.