Rissa in centro a Milano Marittima tra giovani riminesi e di Reggio Emilia: feriti e denunce

Tra i feriti c'è anche un uomo che ha cercato di separare i due gruppi

Ci sono anche due riminesi tra i cinque denunciati per una rissa avvenuta il 4 aprile a Milano Marittima, in viale 2 giugno. Si tratta di giovani maggiorenni sotto i 21 anni, che si sarebbero scontrati con un gruppo di coetanei della provincia di Reggio Emilia, tra cui appunto i tre identificati e denunciati. Lo scontro tra calci, spintoni e pugni, nato per futili motivi, si è concluso con più feriti, compreso l'uomo che ha cercato di separare i contendenti, un arbitro di calcio del Csi. Per lui, a seguito della frattura di una mano, 25 giorni di prognosi, mentre per i due riminesi, ferite più lievi e 15 giorni di prognosi. L'indagine aperta dalla Procura è per il reato di rissa.