Rissa nella notte di Halloween: 14enne accoltella coetaneo a Riccione

I fatti sono avvenuti nei pressi del Palazzo dei Congressi

Ieri sera (giovedì 31 ottobre), intorno alle 23:30, è scoppiata una rissa tra giovanissimi a Riccione, in viale Virgilio, nei pressi del Palazzo dei Congressi, in un’area particolarmente frequentata durante la serata di Halloween. Sul posto era presente un gruppo di una decina di ragazzi; tra loro, tre minorenni di età compresa tra i 13 e i 14 anni sono rimasti direttamente coinvolti nei fatti.

I primi screzi sarebbero risalenti a qualche giorno prima. Secondo una prima ricostruzione uno dei ragazzi, un 14enne riccionese, ha estratto un coltello a lama corta, colpendo un coetaneo con più fendenti al volto, alla testa e a una spalla. L'aggredito, residente a Misano Adriatico, è stato trasportato dai soccorritori del 118 all’ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova in osservazione con una prognosi di 30 giorni per le plurime lesioni riportate al viso e al capo. Un terzo ragazzo, intervenuto per separarli, ha riportato una ferita alla mano e se la caverà in pochi giorni. Gli agenti della Polizia, in quel momento presenti in viale Ceccarini, sono intervenuti immediatamente riuscendo ad evitare che lo scontro potesse degenerare ulteriormente, identificare e fermare l’autore dell’aggressione e a sequestrare l’arma, successivamente reperita in un’aiuola poco distante, dove il giovanissimo aveva tentato di disfarsene. La prontezza dell’intervento ha inoltre consentito di individuare diversi testimoni presenti in zona, già sentiti dagli agenti del comando di Polizia locale, per ricostruire puntualmente l’accaduto, anche grazie al contributo fornito dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.

Il minore responsabile, residente a Riccione, è stato denunciato alla Procura dei Minori di Bologna per le ipotesi di reato di lesioni personali gravi e gravissime, aggravate dal porto di strumenti atti a offendere e dai futili motivi. Su disposizione del magistrato di turno, il 14enne, denunciato in stato di libertà, è stato sottoposto a misura precautelare di affidamento ai genitori, restando a disposizione della Procura dei Minori.

La sindaca Daniela Angelini, che ha seguito da vicino l’evolversi della vicenda, ha espresso un profondo rammarico e, al tempo stesso, riconoscenza per il lavoro svolto dagli agenti della Polizia locale: “Desidero esprimere la mia personale vicinanza, e quella dell’Amministrazione comunale, ai ragazzi feriti, così giovani, e alle loro famiglie. È un episodio che colpisce e rattrista, ancor di più per il coinvolgimento di ragazzini, poco più che bambini, della nostra comunità. Ma voglio anche rivolgere un sentito ringraziamento al comando della Polizia locale per il costante e puntuale presidio del territorio. La loro presenza e la prontezza dell’intervento hanno permesso di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente e di identificare immediatamente i responsabili. Il presidio garantito dal comando della Polizia locale e dalle altre forze dell’ordine è fondamentale per tutti noi”.

Il servizio di vigilanza della Polizia locale è proseguito per tutta la notte anche nelle aree dei locali e delle discoteche, con controlli mirati contro la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, a presidio della sicurezza e della tranquillità di cittadini e visitatori.