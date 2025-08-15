Rissa notturna di Ferragosto a Rimini, fuggi fuggi all'arrivo della Polizia

Una persona è rimasta leggermente ferita

Nella notte tra il 14 e il 15 agosto la Polizia è intervenuta in viale Regina Elena, all'esterno di un locale, per riportare la calma, a seguito di un parapiglia scoppiato all'interno di un gruppo di persone di diverse età. Un uomo di mezz'età è rimasto leggermente ferito, procurandosi un taglio a una mano, ed è stato medicato dal personale del 118. L'intervento della Polizia è avvenuto alle 2.30: all'arrivo della Squadra Volante, le persone impegnate nel parapiglia si sono disperse, facendo perdere le proprie tracce. Il ferito invece è stato identificato dai poliziotti intervenuti.