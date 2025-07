Ristorante La Cappa festeggia tra musica e ricordi: l'evento all'Hotel delle Nazioni

Il locale festeggia i 70 anni di stagioni estive, l'evento con il concerto dei Savana Funk

Giovedì 19 giugno, a partire dalle 21.40, il giardino dell’Hotel delle Nazioni ospiterà un evento dedicato ai 70 anni di stagioni estive del ristorante La Cappa, uno dei locali storici della città di Rimini. L’iniziativa, organizzata con il supporto del comitato turistico, vedrà protagonista il concerto dei Savana Funk, per celebrare l'importante traguardo raggiunto dalla famiglia Buldrini.

Massimo Buldrini, 60 anni, oggi alla guida del ristorante, ha sottolineato ad altarimini.it il significato della serata, pensata come un’occasione per ringraziare clienti, amici e tutti coloro che hanno seguito e sostenuto il locale in questi decenni. Un percorso iniziato nel 1954, quando il padre e gli zii fondarono "La Capannina" a San Giuliano. Dopo soli due anni, l’attività fu trasferita nella sede attuale.

Ristorante La Cappa

In quegli anni il locale, attivo da aprile a ottobre. non era solo un ristorante, ma anche una sala da ballo, molto frequentata da turisti italiani e stranieri. A San Giuliano Mare, l’inizio della musica segnava simbolicamente l’avvio della stagione estiva. Un’estate molto diversa da quella odierna: allora i soggiorni erano lunghi, anche settimanali o mensili, mentre oggi il turismo si concentra nel fine settimana, con arrivi il venerdì e partenze già la domenica sera.

Dal 2002, il locale ha cambiato nome in "La Cappa" e ha abbandonato la parte danzante per concentrarsi unicamente sulla ristorazione e pizzeria, mantenendosi come punto di riferimento dell'offerta gastronomica della Riviera.