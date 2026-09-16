Rivabella, malore in acqua al bagno 5: anziana soccorsa e trasportata in ospedale

La donna è stata aiutata dal bagnino e da alcuni bagnanti. Soccorsa dai sanitari, è stata trasportata all’Infermi di Rimini

Attimi di apprensione questa mattina, mercoledì 16 settembre, al bagno numero 5 di Rivabella, dove una signora del posto, di circa 80 anni, è stata soccorsa dopo essere caduta improvvisamente in acqua. L’episodio è avvenuto attorno alle 10.30. La donna stava passeggiando in una zona dove l’acqua era bassa quando, improvvisamente, è caduta con il volto rivolto verso l’acqua. Immediato l’intervento del bagnino di salvataggio del bagno 5, che ha raggiunto la signora e l’ha portata fuori dall’acqua, anche con l’aiuto di alcuni bagnanti presenti sulla spiaggia. Una volta a riva sono state effettuate le prime manovre di soccorso, mentre venivano allertati i sanitari. I soccorsi sono arrivati tempestivamente sul posto e hanno preso in carico la donna. Non è stato necessario effettuare manovre di rianimazione. La signora, tuttavia, si trovava in stato di semi-incoscienza ed è stata trasportata all’ospedale Infermi di Rimini per gli accertamenti e le cure del caso. L’intervento tempestivo del personale di salvataggio e dei presenti ha permesso di prestare rapidamente assistenza alla donna e di allertare i soccorsi.