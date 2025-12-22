Rivabella, meno attese al passaggio a livello: entrata in funzione la nuova configurazione

Via XXV Marzo, nuove barriere e tempi di attesa ridotti

È operativa da domenica scorsa la nuova configurazione del passaggio a livello di Rivabella, in via XXV Marzo 1831, che consente una significativa riduzione dei tempi di chiusura delle barriere. L'intervento tecnico, eseguito da Rete Ferroviaria Italiana nella notte tra sabato e domenica, rappresenta il risultato di mesi di confronto tra il Comune di Rimini e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria.

La questione era emersa all'inizio dell'anno, quando l'amministrazione comunale aveva sollecitato il Ministero delle Infrastrutture e i vertici di RFI a causa delle criticità generate dal prolungamento delle attese. Le nuove disposizioni dell'ANSFISA avevano infatti imposto, nel dicembre 2024, la trasformazione dell'impianto da semibarriere a barriere complete, in ottemperanza al regolamento nazionale sulla sicurezza ferroviaria del 2012. Tale adeguamento normativo, obbligatorio per il gestore, aveva determinato un incremento delle chiusure, essendo il passaggio protetto dai segnali di partenza delle stazioni di Rimini Viserba e Rimini.

Il sindaco Jamil Sadegholvaad e l'assessore alla viabilità Mattia Morolli avevano evidenziato le ripercussioni sulla circolazione, particolarmente nelle ore di punta e durante i grandi eventi, con conseguenze per gli utenti diretti al polo scolastico e per i collegamenti tra zona nord, quartiere fieristico, litorale e centro studi. Grazie agli approfondimenti condotti dai tecnici di RFI è stata adottata quarta soluzione impiantistica che garantisce ora il rispetto delle normative di sicurezza e migliora al contempo la fluidità del traffico locale.