Rivabella, sorpreso in auto con 100 grammi di hashish: in casa cocaina ed eroina

Altra droga è stata sequestrata nel suo domicilio: l'uomo è stato così arrestato

Un 51enne riminese è stato arrestato nella notte tra venerdì e sabato (1°-2 agosto) dai Carabinieri, per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato fermato per un controllo stradale in zona Rivabella: accertamenti su patente, libretto e assicurazione stradale. Ma lo stato di agitazione mostrato dal conducente ha destato sospetti, inducendo gli operatori a effettuare una perquisizione personale e dell'auto. All'interno dell'abitacolo della vettura sono stati così trovati due involucri con oltre 100 grammi di hashish. A quel punto gli accertamenti si sono estesi al domicilio del 51enne: qui i Carabinieri hanno rinvenuto altri 10 involucri di cocaina e 60 grammi di eroina, divisa in dosi. In casa aveva anche un bilancino elettronico di precisione e materiale per confezionare le dosi. Tutto posto sotto sequestro, mentre il 51enne, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto, è stato una notte agli arresti domiciliari.