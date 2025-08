Rivazzurra: beccati dalla Polizia mentre organizzano il gioco delle tre campanelle. Tre uomini denunciati

L'intervento è scaturito da una delle quotidiane attività di controllo del territorio

Tre persone sono state denunciate a piede libero dalla Polizia Locale per il reato di gioco d'azzardo in concorso, dopo essere state sorprese ieri sera sui Viali delle Regine a Rivazzurra mentre organizzavano il noto gioco delle tre campanelle.

L'intervento è scaturito da una delle quotidiane attività di controllo del territorio condotta dalla squadra di Polizia Giudiziaria durante il servizio serale. Gli agenti hanno individuato il consueto gruppo di persone dedite a questo tipo di attività illecita, composto anche da falsi giocatori che simulano puntate per attirare ignari passanti.

Durante l'operazione, la pattuglia è riuscita a bloccare e identificare tre soggetti, mentre altri componenti del gruppo sono riusciti a dileguarsi tra la folla, facendo perdere le proprie tracce. I tre fermati - sospettati dell'organizzazione del gioco - sono stati denunciati a piede libero per “gioco d’azzardo in concorso”, come prevede l’art. 718 del codice penale.

L'Amministrazione comunale invita i cittadini e i turisti a non lasciarsi coinvolgere da questo tipo di proposte, il cui meccanismo fraudolento è sempre identico: il gestore del gioco si avvale di complici che fanno da palo e di finti partecipanti che inscenano vincite per ingannare i passanti. La Polizia Locale proseguirà nei controlli per contrastare efficacemente questo fenomeno e garantire la sicurezza e il decoro delle aree turistiche della città.