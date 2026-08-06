Rivazzurra, locale chiuso dopo le violenze: sospesa la licenza per cinque giorni

Il provvedimento arriva dopo una serie di episodi avvenuti negli ultimi mesi, tra risse, aggressioni e feriti

AGGIORNAMENTO: la licenza è stata sospesa, al locale, per dieci giorni. QUI i dettagli.

Il Questore di Rimini ha disposto la sospensione della licenza di un noto pubblico esercizio di Rivazzurra per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Il provvedimento, notificato dalla Polizia di Stato nel pomeriggio del 4 agosto, prevede la chiusura del locale per cinque giorni ed è stato adottato in applicazione dell'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Alla base della decisione c'è una lunga serie di episodi di violenza verificatisi negli ultimi mesi, ritenuti tali da compromettere la sicurezza della zona e da alimentare un diffuso senso di insicurezza tra cittadini e turisti.

L'episodio più recente risale al 14 luglio, quando all'interno del locale è scoppiata una violenta lite culminata con il ferimento di due persone, entrambe trasportate al Pronto Soccorso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tutto sarebbe nato dal furto del portafoglio di un giovane, che sarebbe stato sottratto da una donna transgender. Dopo il furto, la vittima sarebbe stata aggredita dalla stessa donna insieme ad altre persone, riportando diverse lesioni. Sul posto intervennero tempestivamente le pattuglie della Polizia di Stato, che identificarono i presunti responsabili, successivamente denunciati alla Procura della Repubblica.

Non si è trattato, però, di un caso isolato. Il 22 marzo le Volanti erano intervenute nello stesso esercizio per una discussione tra alcuni clienti, degenerata prima all'interno e poi all'esterno del locale in una violenta aggressione. In quell'occasione un uomo riportò la frattura del pavimento dell'orbita oculare.

Ancora prima, il 18 gennaio, erano stati i Carabinieri a intervenire dopo il ferimento di un cliente colpito al volto con una bottiglia, lesioni che avevano reso necessario il trasporto in ospedale.Secondo la Questura, la reiterazione di questi episodi, unita ad altri analoghi verificatisi nel tempo, ha evidenziato una situazione di concreto pericolo per l'ordine pubblico, soprattutto considerando la posizione del locale in una delle aree più frequentate della riviera durante la stagione estiva, dove si registrano con maggiore frequenza episodi di violenza e illegalità, spesso favoriti dall'abuso di alcol.Per questi motivi il Questore ha disposto la sospensione temporanea dell'attività, ritenendo la misura necessaria per tutelare la sicurezza pubblica e prevenire il ripetersi di ulteriori episodi di violenza.