Riverun, sabato a Rimini il trail per tutti lungo il fiume Marecchia

Il 10 ottobre torna la gara organizzata dalla Rimini Marathon: 15 km accessibili, una camminata di 5 km e partenza dal Ponte di Tiberio

Non è una semplice gara offroad. La Riverun, in programma a Rimini sabato 10 ottobre, rappresenta il vero corrispettivo autunnale della Rimini Marathon: stessa organizzazione, gli stessi scenari territoriali e quell’entusiasmo che da sempre contraddistingue i due eventi, ormai capaci di richiamare partecipanti anche oltre i confini nazionali. Come la “sorella maggiore”, anche la Riverun è inserita nel calendario nazionale Fidal. A cambiare è soltanto la tipologia della prova: un trail di 15 chilometri pensato per essere accessibile anche a chi non è abituato alle gare più tecniche. La partenza è fissata alle 16:00 da Piazza dell’Acqua, al Ponte di Tiberio. Il percorso si sviluppa interamente lungo il fiume Marecchia e, pur essendo per la maggior parte offroad, è quasi completamente disegnato su strada battuta. Non sono quindi necessarie calzature specialistiche: vanno benissimo anche le normali scarpe da running. Accanto alla prova competitiva di 15 km è prevista anche una camminata ludico-motoria di 5 km, anch’essa con partenza alle 16:00. Per la prova lunga il tempo massimo per completare il tracciato è di due ore e mezza. Per la competitiva la quota di iscrizione è di 15 euro fino al 7 ottobre, effettuando l’iscrizione attraverso la piattaforma www.endu.net. Sarà comunque possibile iscriversi sul posto, dalle 10:00 alle 15:30, al costo di 20 euro.

La 5 km prevede invece una quota di 8 euro online e di 10 euro sul posto.

Per tutti gli iscritti è previsto un ricco pacco gara con prodotti messi a disposizione dagli sponsor, oltre a un buono sconto di 5 euro sull’iscrizione alla Rimini Marathon di aprile 2027. Al termine della gara competitiva saranno premiati i primi tre classificati assoluti, uomini e donne. Nell'edizione dello scorso anno il successo andò a Luis Matteo Ricciardi, primo in 47’31”, e a Sara Ceccolini, vincitrice in 56’37”.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla ASD Rimini Marathon Unstoppable e consultare il sito www.riminimarathon.it.pable e consultare il sito Rimini Marathon.