Riverun, verso il tutto esaurito: oltre 300 iscritti e sabato si corre sul Marecchia

La 15 km offroad piace sempre di più: già superata quota 300 adesioni, ma gli iscritti sono destinati ad aumentare ancora

È ormai lanciata verso il tutto esaurito la Riverun, la prova offroad organizzata dallo stesso comitato della Rimini Marathon e in programma sabato pomeriggio. La gara trail di 15 chilometri sta conquistando non soltanto gli appassionati locali, come confermano i numeri in costante crescita delle iscrizioni. A inizio settimana era già stata superata quota 300 partecipanti, ma all'appello mancano ancora diverse società con i rispettivi elenchi. Per questo è ancora presto per fare pronostici sui favoriti della competizione. Tra le atlete già iscritte c'è comunque Arianna Landi, portacolori del Golden Club Rimini, che lo scorso anno aveva chiuso al terzo posto. La partenza è fissata alle 16:00 da Piazza dell'Acqua, al Ponte di Tiberio, sia per la prova competitiva sia per la ludico-motoria di 5 chilometri. L'iscrizione alla 15 km costa 15 euro, mentre sarà possibile iscriversi anche sul posto, dalle 10:00 alle 15:30, al costo di 20 euro. Per la 5 km la quota è invece di 10 euro. Particolarmente ricco il pacco gara, che comprenderà anche un buono sconto di 5 euro sull'iscrizione alla Rimini Marathon del prossimo 18 aprile. Il percorso della Riverun si sviluppa seguendo il corso del fiume Marecchia, su un tracciato pressoché pianeggiante e quasi interamente sterrato. Il fondo, non particolarmente tecnico, consente di affrontare la gara anche con semplici scarpe da corsa, senza la necessità di utilizzare calzature specifiche da trail. Al termine della competizione spazio alle premiazioni, che riguarderanno i primi tre classificati assoluti uomini e le prime tre donne. Per informazioni è possibile rivolgersi all'ASD Rimini Marathon Unstoppable o consultare il sito www.riminimarathon.it.