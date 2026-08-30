Rivi salva il Pietracuta: il gol al 95' fissa il pari per 1-1 con l'Osteria Grande

I padroni di casa erano passati in vantaggio con un gol di Girotti

Osteria Grande - Pietracuta 1-1

OSTERIA GRANDE: Leoni, Carpano (31' st Garetti) Tomatis, Stanzani (27' st Sandrolini), El Archi, Cavazza, Cavini, Monducci (48' st Baruzzi), Spitz (18' st Girotti), Grazioso, Xhuveli (38' st Liverani). A disp.: Cinquemani, Girotti, Rubino, Liverani, Baruzzi, Lollini, Garetti, Salcuni, Sandrolini. All.: Melotti.

PIETRACUTA: Pollini, Marinucci, Faeti, Proverbio (26' st Gessaroli), Celli (36' st Domeniconi), Bellucci, Sensoli (36' st Alessi), Fabbri, Rivi, Zanni, Sapori (46' st Bernardi). A disp.: Mattei, Cesarini, Galassi, Mussoni, Pacini. All.: Fregnani.

ARBITRO: Cavallari di Finale Emilia.

RETI: 30' st Girotti, 50' st Rivi

AMMONITI: Proverbio, Sandrolini.

OSTERIA GRANDE Il Pietracuta strappa di cuore e con merito il pari per 1-1 sul campo di una rocciosa Osteria Grande.

Fregnani, per il suo ritorno sulla panchina rossoblù, sceglie il 4-3-3, con Proverbio che rimpiazza l'acciaccato Mani, anche squalificato. Difesa rimaneggiata: Galassi si ferma per un problema fisico, Guidi non recupera e Medici è out. Con Bellucci c'è Celli, Faeti si sposta a destra con Marinucci inserito a sinistra. Nel tridente offensivo, con Sapori e Rivi, c'è Sensoli.

Gara giocata su buoni ritmi, nonostante la temperatura: al 20' punizione di Zanni da posizione defilata, il tiro colpisce l'incrocio dei pali. Cinque minuti dopo ancora Zanni che serve Rivi, l'attaccante spreca calciando alto. L'Osteria Grande replica al 32': punizione di Stanzani, Spitz da due passi manca la deviazione vincente. A inizio ripresa ancora Spitz: l'attaccante calcia di destro alto dal limite dell'area. Il Pietracuta reclama per un gol annullato a Rivi per fuorigioco. Al 58' Cavazza recupera palla sul lato corto dell'area e calcia di potenza, Pollini respinge come può, Monducci "strozza" il tap-in: pallone a lato. Al 75' la gara si sblocca: Xhuveli dal limite dell'area chiama Pollini al miracolo, sul corner successivo si inserisce Girotti che al volo batte il portiere ex Coriano. Finale infuocato: al 90' su corner Domeniconi incorna di testa, Leoni con un gran riflesso riesce a bloccare. Riparte l'Osteria Grande, Pollini miracoleggia di piede su Liverani. Al 95' cross da destra, Rivi stacca di testa e batte imparabilmente Leoni, regalando ai suoi il pareggio.