Riviera Banca dona 30.000 euro per il recupero del Castello di Coriano

Il contributo, nell’ambito dell’Art Bonus, sostiene la valorizzazione di uno dei luoghi simbolo della storia e dell’identità della comunità

Un importante sostegno al progetto di recupero e valorizzazione del Castello di Coriano. Riviera Banca Credito Cooperativo S.C. ha effettuato una donazione liberale di 30.000 euro, contribuendo alla raccolta fondi avviata nell'ambito dell'Art Bonus. L'intervento, rappresenta un'opportunità per tutelare e valorizzare uno dei luoghi simbolo della storia e dell'identità di Coriano.

L'Amministrazione comunale esprime un sentito ringraziamento a Riviera Banca per la sensibilità e l'attenzione dimostrate nei confronti del patrimonio culturale della comunità. La donazione testimonia il valore della collaborazione tra istituzioni e realtà economiche del territorio, un impegno condiviso che contribuisce alla conservazione e alla valorizzazione dei beni comuni.

La raccolta fondi attraverso l'Art Bonus è tuttora aperta, offrendo a cittadini, imprese e altri soggetti la possibilità di sostenere il progetto e partecipare concretamente alla salvaguardia del Castello di Coriano e di altri monumenti storici. La legge di stabilità 2016 ha stabilizzato e reso permanente l’Art bonus, agevolazione fiscale al 65% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

«Desidero esprimere, a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità di Coriano, un sincero ringraziamento a Riviera Banca per questo importante contributo – dichiara il Sindaco Gianluca Ugolini - Ci auguriamo che questo gesto possa incoraggiare altre realtà del territorio a contribuire al recupero e alla valorizzazione del Castello».

«Il Castello – afferma l’Assessore alla Cultura Anna Pazzaglia - rappresenta una parte significativa della nostra storia e della nostra identità. Prendersene cura significa custodire le nostre radici e trasmettere alle nuove generazioni un patrimonio che appartiene a tutti. La generosità di Riviera Banca dimostra quanto sia preziosa la collaborazione tra pubblico e privato per realizzare progetti di interesse collettivo».Un importante sostegno al progetto di recupero e valorizzazione del Castello di Coriano. Riviera Banca Credito Cooperativo S.C. ha effettuato una donazione liberale di 30.000 euro, contribuendo alla raccolta fondi avviata nell'ambito dell'Art Bonus.

L'intervento, rappresenta un'opportunità per tutelare e valorizzare uno dei luoghi simbolo della storia e dell'identità di Coriano. L'Amministrazione comunale esprime un sentito ringraziamento a Riviera Banca per la sensibilità e l'attenzione dimostrate nei confronti del patrimonio culturale della comunità. La donazione testimonia il valore della collaborazione tra istituzioni e realtà economiche del territorio, un impegno condiviso che contribuisce alla conservazione e alla valorizzazione dei beni comuni. La raccolta fondi attraverso l'Art Bonus è tuttora aperta, offrendo a cittadini, imprese e altri soggetti la possibilità di sostenere il progetto e partecipare concretamente alla salvaguardia del Castello di Coriano e di altri monumenti storici. La legge di stabilità 2016 ha stabilizzato e reso permanente l’Art bonus, agevolazione fiscale al 65% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

«Desidero esprimere, a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità di Coriano, un sincero ringraziamento a Riviera Banca per questo importante contributo – dichiara il Sindaco Gianluca Ugolini - Ci auguriamo che questo gesto possa incoraggiare altre realtà del territorio a contribuire al recupero e alla valorizzazione del Castello».

«Il Castello – afferma l’Assessore alla Cultura Anna Pazzaglia - rappresenta una parte significativa della nostra storia e della nostra identità. Prendersene cura significa custodire le nostre radici e trasmettere alle nuove generazioni un patrimonio che appartiene a tutti. La generosità di Riviera Banca dimostra quanto sia preziosa la collaborazione tra pubblico e privato per realizzare progetti di interesse collettivo».