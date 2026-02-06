Riviera del Conca, domani la “telefonata zero”: test del nuovo Alert System
Domani i cittadini dei comuni della Riviera del Conca riceveranno la cosiddetta “telefonata zero”
Tutto pronto per il test generale di Alert System. Domani, sabato 7 febbraio alle ore 12.30, i cittadini dei comuni della Riviera del Conca riceveranno la cosiddetta “telefonata zero”. Si tratta di una simulazione fondamentale per verificare l’efficacia del nuovo servizio di protezione civile adottato dai comuni di Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in Marignano.
Cittadine e cittadini riceveranno una chiamata con un messaggio registrato dai sindaci e dalle sindache che invitano nuovamente a iscriversi al sistema di allertamento locale per ricevere comunicazioni urgenti su eventuali emergenze come allerte meteo, chiusure scuole o altre situazioni di allarme.
Come funziona Alert System
In caso di eventi meteo di particolare rilevanza o emergenze in corso, Alert System consente all’amministrazione comunale di avvisare tempestivamente i cittadini attraverso telefonate pre-registrate e notifiche tramite app, utilizzando liste geolocalizzate o tematiche. Se il cittadino non risponde alla prima telefonata, questa viene ripetuta due volte a distanza di dieci minuti l’una dall’altra: se non si riesce comunque a rispondere, è possibile richiamare il numero dedicato.
Come iscriversi
Per usufruire del servizio di allertamento telefonico è necessaria l’iscrizione volontaria, attraverso l’apposito modulo online o all’Ufficio relazioni con il pubblico dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30.
I link per la registrazione online sono i seguenti:
Cattolica: registrazione.alertsystem.it/cattolica
Coriano: registrazione.alertsystem.it/coriano
Misano Adriatico: registrazione.alertsystem.it/misanoadriatico
Riccione: registrazione.alertsystem.it/riccione
San Giovanni in Marignano: registrazione.alertsystem.it/sangiovanniinmarignano
Dopo aver compilato il modulo online, occorre verificare il proprio numero rispondendo alla chiamata proveniente dallo 06/888222888: una voce registrata fornirà il codice di verifica da inserire nello spazio dedicato per completare la registrazione.
Numeri di Alert System da salvare in rubrica
Si consiglia di salvare il numero del proprio comune in rubrica per non ignorare erroneamente le possibili chiamate di emergenza:
Cattolica: 05410560020
Coriano: 05410560021
Misano Adriatico: 05410560022
Riccione: 05410560023
San Giovanni in Marignano: 05410560024
La app Alert System
È possibile scaricare gratuitamente l’app Alert System sui principali store. Una volta aperta l’app, occorre selezionare l’ente (“Comune di Cattolica”, “Comune di Coriano”, “Comune di Misano Adriatico”, “Comune di Riccione”, “Comune di San Giovanni in Marignano”), inserire il proprio numero di cellulare, spuntare l’informativa per i dati personali e cliccare sul pulsante “Salva”. In questo caso, il codice di verifica inviato tramite sms dovrà essere inserito nello spazio dedicato dell’app per completare la registrazione.