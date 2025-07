RivieraBanca dona un forno industriale alla Comunità di San Maurizio a Borghi

Il Presidente Caldari: “Siamo vicini a chi con passione e impegno conduce realtà così importanti per le persone in difficoltà”.

RivieraBanca ha donato un nuovo forno industriale polifunzionale alla Comunità di San Maurizio a Borghi, molto utile alle persone che qui vivono e lavorano. La Comunità San Maurizio è una realtà storica del territorio, attiva fin dagli anni ’70, che accoglie e accompagna nel percorso di recupero e reinserimento sociale persone con dipendenze patologiche, disagio adolescenziale e doppia diagnosi. Oggi ospita circa 65 ragazzi provenienti da tutta Italia e impiega circa 45 operatori socio-sanitari, molti dei quali residenti nel comune di Borghi o nei dintorni. Il presidente di RivieraBanca Fausto Caldari si è recato recentemente presso la comunità assieme a Matteo Merlini, Vanessa Dogana e Beatrice Sensoli, incontrando il suo presidente Maurizio Molari e Andrea Castellani, per conoscerne da vicino la realtà e lodando l’impegno, la professionalità, l’esperienza e la passione di chi lavora.

Il forno donato da RivieraBanca viene utilizzato nella cucina centralizzata della comunità, dove ogni giorno vengono preparati circa 220 pasti per ospiti e personale. Un gesto concreto che rafforza il legame tra impresa e territorio, e che contribuisce a sostenere un servizio essenziale per il benessere e la dignità delle persone accolte. RivieraBanca conferma così il proprio impegno nel promuovere iniziative di valore sociale, sostenendo realtà che operano con dedizione e professionalità per offrire nuove opportunità a chi si trova in situazioni di fragilità.