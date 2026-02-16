RivieraBanca e i suoi diciottenni: 34 giovani premiati alla 5ª edizione del Premio Scarnera

La manifestazione in memoria del compianto dipendente Giuseppe Scarnera

Nell’Auditorium della sede riminese di RivieraBanca, ha avuto luogo la 5a Edizione del “Premio Scarnera”, istituito in memoria del compianto dipendente Giuseppe Scarnera, scomparso prematuramente il 17 gennaio 2021. Il premio rappresenta un momento importante della banca assieme i suoi Soci più giovani, tutti neodiciottenni, con i quali viene condiviso il significato di far parte di RivieraBanca, il valore della cooperazione, ricordando le opportunità che vengono riservate in un percorso di crescita formativa e di attenzione alla persona.

Il Presidente Fausto Caldari, nel suo affettuoso ricordo, ha spiegato il senso dell’iniziativa, che unisce al sentimento condiviso per i collaboratori di RivieraBanca al desiderio di dare un incentivo ai giovani che sono entrati a far parte di una grande famiglia. “I giovani portano il loro contributo - ha evidenziato il Presidente, in una progettualità fatta di valore, di attualità, di sostanza, favorendo una proficua reciprocità relazionale”.

Il Vicepresidente Marco Tognacci ha salutato i giovani Soci con enfasi, dando loro importanti consigli per il loro percorso di crescita, trasmettendo tutta l’attenzione che RivieraBanca riserva nei loro riguardi. Durante l’incontro, coordinato da Diego Olivieri, il responsabile marketing e digitalizzazione Matteo Merlini ha portato il saluto del Direttore Generale Gianluca Conti, impossibilitato a partecipare, ricordando l’opportunità di essere anche Soci di RivieraMutua, creata da RivieraBanca per la salute e il benessere, lo sport, la cultura, con tanti interessanti vantaggi.

Maria Giovanna Matera, mamma di Giuseppe Scarnera, durante l’incontro ha ringraziato RivieraBanca e ha augurato il meglio ai presenti.

I 34 giovani Soci premiati da RivieraBanca sono: Abelli Lavinia Anna, Alessi Aurora, Amati Melinda, Arduini Adele Maria, Babbi Davide, Ballestrieri Samuele, Bertuccioli Viola, Bulzinetti Irene, Cambrini Sara, Cecchini Martina, De Carli Martina, De Palma Aurora, Galante Luigi, Gallo Tommaso, Genghini Giorgia, Gessi Brando, Giovanelli Mattia, Guarini Luca, Guazzini Mattia, Guerra Samkhann, Letta Matteo, Maioli Mattia, Mandrelli Alice, Micheli Lorenzo, Minghetti Stefano, Morosi Francesca, Paolucci Luca, Pinardi Emma, Sanchi Giulia, Sanchi Veronica, Sarti Leonardo, Spingola Riccardo, Staccoli Elena, Tontini Lorenzo.

Il Premio Scarnera non ha solo un valore commemorativo ed economico. Rappresenta altresì un invito alla partecipazione, alla cittadinanza attiva e alla vita sociale dell’Istituto di Credito Cooperativo.