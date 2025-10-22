RivieraBanca, sinergia con Confcommercio per aiutare le imprese del territorio

Zanzini (Confcommercio): “Gli obiettivi comuni sono crescita e attenzione al tessuto economico locale"

Si rafforza il legame tra Confcommercio della provincia di Rimini e RivieraBanca, una collaborazione che ha preso forma con il progetto culturale Sala delle Donne e prosegue ora con nuove iniziative dedicate alla crescita e al consolidamento delle imprese del territorio. La partnership è nata nel segno della valorizzazione delle donne riminesi che hanno lasciato un’impronta significativa nella società di ieri e di oggi, attraverso il progetto del Gruppo Terziario Donna Confcommercio “Sala delle Donne di Rimini” sostenuto da RivieraBanca. Non solo una mostra, ma un vero e proprio luogo in cui donne straordinarie divengono esempio e riflessione per le nuove generazioni, allestito nel chiostro della biblioteca Gambalunga fino al 27 ottobre e successivamente, da giovedì 30 ottobre, nella sede della Provincia di Rimini in via Dario Campana.

Oggi Confcommercio della provincia di Rimini e RivieraBanca scelgono di estendere la collaborazione a nuovi ambiti operativi, con l’obiettivo di offrire servizi alle imprese associate, consulenze mirate e soluzioni pensate per favorire lo sviluppo del business e la solidità economica.

“Un percorso che si consolida e si rinnova nel segno della collaborazione - dichiara Giammaria Zanzini, presidente di Confcommercio provincia di Rimini - con l’obiettivo comune di sostenere lo sviluppo imprenditoriale e di rafforzare il legame con la comunità riminese. Non si tratta di una mera convenzione ma di passi concreti costruiti intorno alle esigenze di ogni singolo imprenditore, da fare insieme con una visione condivisa di crescita sostenibile e di attenzione al tessuto economico locale”.

“RivieraBanca sostiene con convinzione il progetto Sala delle Donne, perché crediamo in un futuro più inclusivo da costruire assieme - ha detto il presidente Fausto Caldari - valorizzando il talento femminile e promuovendo pari opportunità. La nostra attenzione alle donne è concreta: circa il 40% dei dipendenti e oltre il 33% dei soci sono donne. In questa stessa visione di crescita condivisa, RivieraBanca e Confcommercio Rimini intendono offrire alle imprese servizi personalizzati e soluzioni finanziarie in grado di sostenere lo sviluppo economico e sociale del territorio”.