Roberto Mercadante festeggia 100 anni: da Carabiniere partecipò alle ricerche del bandito Salvatore Giuliano

Ha concluso il servizio a Rimini. Oggi socio dell'associazione nazionale Carabinieri

Una giornata particolarmente emozionante e ricca di significato quella vissuta oggi dalla Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Rimini, che ha avuto l’onore di festeggiare il centesimo compleanno del proprio socio più anziano, il Carabiniere in congedo Roberto Mercadante, esempio di dedizione, servizio e attaccamento ai valori dell’Arma.



Arruolatosi nell’Arma dei Carabinieri nel 1947, Mercadante ha dedicato la propria vita al servizio dello Stato, prestando servizio in numerose località italiane e contribuendo, con professionalità e coraggio, a importanti attività operative che hanno segnato la storia del Paese.



Nel corso della sua carriera ha operato a Palermo, Trapani, presso la Legione Carabinieri di Roma, a San Candido, durante il delicato periodo caratterizzato dagli attentati terroristici nell’area di Bolzano, nonché in diversi reparti della provincia di Verona.



Tra le pagine più significative del suo percorso professionale figura la partecipazione, negli anni Cinquanta, alle squadriglie impiegate nelle attività di ricerca e cattura del noto bandito siciliano Salvatore Giuliano, conosciuto come “Turiddu”, figura che ha segnato uno dei capitoli più complessi della cronaca italiana del dopoguerra.



La sua carriera si è conclusa con il grado di Appuntato dei Carabinieri presso l’aeroporto di Rimini, sede nella quale ha terminato il servizio attivo prima del meritato congedo. Oggi vive a Rimini accanto alle sue due figlie ed è un punto di riferimento per tutti i soci della locale Associazione Nazionale Carabinieri.



Nel corso della cerimonia, i presenti hanno voluto esprimere al centenario socio sentimenti di profonda gratitudine e riconoscenza per l’esempio di integrità, spirito di servizio e amore per le istituzioni che continua a trasmettere alle nuove generazioni.



La Sezione ANC di Rimini rivolge a Roberto Mercadante i più affettuosi auguri per questo importante traguardo, ringraziandolo per una vita interamente dedicata al Paese, all’Arma dei Carabinieri e ai valori che essa rappresenta.