Robopac vince il Green Apple Award: premiata per l'imballaggio eco

Un riconoscimento per i risultati nel campo della sostenibilità ambientale

Selezionata tra oltre 700 candidature provenienti da tutto il mondo, Aetna Group è stata premiata durante una prestigiosa cerimonia alla House of Lords di Londra il 17 novembre 2025. Un evento che, come sottolineato dai vertici della filiale Aetna Group UK, ha rappresentato “una giornata fantastica alla Camera dei Lords per celebrare la sostenibilità insieme a organizzazioni stimolanti provenienti da tutto il Regno Unito”. Tre i premi ricevuti: Silver - Green Apple Award per la gestione dei rifiuti, Silver - Green Apple Environment Award, e Gold - Green Apple Award per la riduzione della plastica. Il premio Gold ha riconosciuto la soluzione di imballaggio con la carta Technoplat Pw, “una svolta nella sostituzione della plastica con carta kraft completamente riciclabile”. I manager che hanno preso parte alla premiazione hanno aggiunto che “è stato un momento indimenticabile trovarsi in un luogo così storico e vedere riconosciuto il lavoro e l'impegno del team per un reale progresso ambientale”.

Questo premio non solo valorizza i traguardi raggiunti dall’azienda, ma la posiziona anche come leader internazionale nel settore della sostenibilità.

Aetna Group continua a rafforzare il proprio impegno verso la sostenibilità e la protezione dei prodotti con soluzioni per il packaging di fine linea targate Robopac, che coniugano efficienza, sicurezza e rispetto per l’ambiente.

Una delle risposte più significative a un mercato sempre più attento alle tematiche green è appunto Technoplat Pw, la tavola rotante per avvolgimento con carta che garantisce la massima protezione dei prodotti. Questo sistema avanzato difende le merci dai raggi solari e da possibili danni durante lo stoccaggio e il trasporto, assicurando qualità e integrità fino alla consegna finale.

Un ulteriore punto di forza è rappresentato dalla stabilizzazione dei pallet (fino a 35 pallet/h) certificata secondo la normativa Eumos, a garanzia di sicurezza e affidabilità in tutte le fasi del trasporto. Grande attenzione è riservata anche alla sicurezza degli operatori: grazie a un innovativo tappeto multisensore, il ciclo di avvolgimento si interrompe automaticamente in caso di rilevamento della presenza umana, prevenendo rischi e incidenti sul luogo di lavoro.

Completa le dotazioni di Technoplat PW il dispositivo R-Connect, il sistema digitale “chiavi in mano” per l’utente finale, che offre il vantaggio della totale “peace of mind”: dall’ottimizzazione delle prestazioni alla riduzione dei fermi macchina, fino alla gestione predittiva delle manutenzioni e all’aggiornamento software da remoto.

Infine, Technoplat PW integra Cube Technology, la tecnologia brevettata che ottimizza l’avvolgimento in base al carico, riducendo il consumo di materiale e garantendo al contempo la massima sicurezza logistica, anche per prodotti delicati.

Con questa soluzione, Aetna Group conferma la propria missione: offrire tecnologie all’avanguardia che combinano sostenibilità, protezione e sicurezza, a beneficio dei clienti e della collettività.

A seguito di questo successo, Aetna Group è stata invitata ad accettare lo status di Green World Ambassador, con la possibilità di pubblicare il proprio progetto premiato su The Green Book, la principale guida internazionale alle migliori pratiche ambientali.

L’azienda rappresenterà inoltre l’Italia ai Green World Environment Awards, la più importante vetrina internazionale della leadership ambientale.

Gli International Green Apple Awards sono organizzati da The Green Organisation, ente indipendente e senza fini di lucro fondato nel 1994 per riconoscere, premiare e promuovere l’eccellenza ambientale a livello globale.