Robot e stampa 3D per gli alunni: azienda dona strumenti alla "scuolina" di San Clemente

La donazione di Newtecnik alla scuola dell’infanzia

La curiosità dei bambini è una risorsa preziosa, da coltivare fin dai primi anni di scuola. Con questo spirito Newtecnik S.r.l., azienda appartenente a Giannetti Group, ha deciso di sostenere la “scuolina” di San Clemente attraverso la donazione di una serie di strumenti didattici dedicati alle discipline Stem: scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

La cerimonia di consegna si è tenuta questa mattina (15 maggio), alla presenza di Mirco Giannetti, titolare di Giannetti Group, l'insegnante e rappresentante del plesso Rita Montanari, e la sindaca di San Clemente Mirna Cecchini.

Sono stati donati due robot programmabili, un microscopio e una stampante 3D, strumenti pensati per permettere agli alunni di sperimentare in modo concreto, imparando attraverso il gioco, l’osservazione e la pratica. L’obiettivo è offrire ai bambini nuove occasioni per sviluppare curiosità scientifica, manualità, pensiero logico, creatività e capacità di lavorare insieme.

“Crediamo molto nell’importanza di avvicinare i bambini alla tecnologia e alla scienza in modo semplice, naturale e divertente — spiega Mirco Giannetti, titolare di Newtecnik e fondatore di Giannetti Group—. I bambini hanno una curiosità straordinaria: se vengono messi nelle condizioni giuste, possono imparare tantissimo anche attraverso piccoli esperimenti, robot da programmare o oggetti realizzati con una stampante 3D. Per noi è un piacere poter contribuire alla crescita della scuola del territorio”.

“Come azienda del territorio e come gruppo imprenditoriale radicato nella comunità — aggiunge Giannetti — sentiamo il dovere e il piacere di restituire qualcosa al territorio. Investire nei bambini significa investire nel futuro, nella loro capacità di capire, inventare, costruire e immaginare soluzioni nuove”.

“Mirco Giannetti è un imprenditore che ha scelto di insediarsi sul nostro territorio; quindi, per noi è un orgoglio e lo ringrazio anche per la sensibilità dimostrata verso i servizi che questo territorio e amministrazione, fornisce a propri cittadini, soprattutto per quanto riguarda la scuolina – commenta la sindaca Cecchini -. Una realtà piccola ma che è considerata da tutti un fiore all’occhiello per San Clemente e che intendiamo tutelare e mantenere con tutti i servizi che una scuola deve dare. Grazie per aver donato attrezzature all’avanguardia che permetteranno ai bambini di apprendere anche in maniera diversa”.

“Grazie a questa iniziativa, la scuola potrà arricchire le proprie attività didattiche con strumenti moderni e concreti, creando un piccolo laboratorio di scienze, robotica e tecnologia a disposizione degli alunni. Grazie a Mirco Giannetti anche a nome dei nostri alunni”, conclude la rappresentante del plesso, Montanari.

Durante la cerimonia di consegna, si è tenuta anche la visione del cinema sferico (un sistema di proiezione video più avanzato d’Europa), con il film “Il segreto degli alberi”, anch’esso donato da Newtecnik.