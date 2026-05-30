Rocco Siffredi ospite a San Marino: foto, applausi e chiacchiere al Bar Ristorante Amici

L'attore accolto da decine di fan nella stazione di servizio di Rovereta. Tra foto, momenti di convivialità e la musica della Roket Band, la serata si è trasformata in un evento di grande richiamo

Ieri pomeriggio dopo le 18:00, al Bar Ristorante Amici presso la stazione di servizio a Rovereta di San Marino, è arrivato Rocco Siffredi. Al suo arrivo c'erano già una cinquantina di persone ad attenderlo e subito dopo altri passanti hanno iniziato a fermarsi incuriositi.

Paolo Amici, titolare del ristorante, per l'occasione aveva organizzato un' apericena con un ampio buffet dedicato agli ospiti. Fin dal primo momento, Rocco è stato molto disponibile a farsi fotografare, a fare selfie e a dialogare con i presenti. A rendere ancora più coinvolgente la serata ha contribuito la musica dal vivo della Roket Band, ingaggiata da Paolo Amici per accogliere gli ospiti all'ingresso del locale. Tra i numerosi fan in attesa di incontrare l'attore, ha attirato l'attenzione una simpatica signora di Riccione con la quale Siffredi ha scherzato a lungo. La complicità tra i due ha dato vita a divertenti siparietti, accolti con entusiasmo e calorosi applausi da parte dei presenti.

Successivamente, Rocco Siffredi ha raggiunto la Roket Band e, utilizzando il microfono del gruppo, ha rivolto un saluto ai presenti, ringraziandoli per l'accoglienza ricevuta. Infine, prima di lasciare il locale, Rocco si è fatto fotografare con tutto lo staff e il personale del ristorante.