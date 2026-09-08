Rogo a Coriano, una roulotte completamente distrutta dalle fiamme

I fatti avvenuti in via Cà Turchi

Un incendio è scoppiato, intorno alle 10.25 di oggi (martedì 8 settembre), in via Cà Turchi a Coriano. A prendere fuoco è stata una roulotte, andata completamente distrutta. Una volta sul posto, i Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme, mentre i Carabinieri hanno effettuato i primi accertamenti. Al loro arrivo sul posto non c'era nessuno. La prima ipotesi è che una persona da identificare abbia dato fuoco a dei mobili vecchi e che le fiamme abbiano raggiunto la roulotte, finendo così per distruggerla.