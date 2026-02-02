Roller Sports: la Federazione Sammarinese apre la stagione a Riccione

È stata una giornata intensa, all’insegna della competizione, emozioni e divertimento

La Federazione Sammarinese Roller Sports ha aperto la stagione agonistica prendendo parte a una competizione inserita nel calendario della Federazione Italiana. Domenica 1° marzo, a Riccione, si sono sfidati oltre cento atleti appartenenti a società provenienti da San Giovanni in Marignano, Rimini, Verucchio, Castrocaro e San Marino.

Per il Titano sono scesi in pista Rosa Carfora, Sebastiano Gatti, Shintu Leila Luce e Giada Parmeggiani, impegnati nella specialità del Roller Cross. È stata una giornata intensa, all’insegna della competizione, emozioni e divertimento: i giovani atleti sammarinesi hanno affrontato la gara con grande emozione ma anche con determinazione, superando gli ostacoli del percorso e lottando fino all’ultimo per conquistare il miglior piazzamento possibile.

Le allenatrici Carlotta Gambuti e Tania D’Antonio si sono dichiarate soddisfatte dei risultati ottenuti, soprattutto considerando che per Rosa Carfora, Sebastiano Gatti e Shintu Leila Luce si trattava della prima esperienza agonistica, avendo iniziato a pattinare solo lo scorso ottobre. Ottimo anche il risultato di Giada Parmeggiani, che ha gareggiato in una categoria particolarmente numerosa, con ben 35 atleti al via.