Bellaria / La rassegna 'Roma si racconta. Voci e volti della Città Eterna': il via il 20 novembre

Viaggio nella civiltà romana attraverso le parole dei suoi più illustri autori. Il 9 febbraio si chiude con la proiezione di 'Satyricon' all'Astra

La Biblioteca Comunale e l’Ufficio Cultura di Bellaria Igea Marina danno il via ad una nuova stagione culturale che, dal 20 novembre, proporrà tanti appuntamenti pensati per stimolare il pensiero critico e coinvolgere la cittadinanza: un palinsesto ricco, articolato in incontri gratuiti, percorsi letterari e proiezioni cinematografiche tra classicità e fantascienza.

La programmazione si strutturerà in due grandi rassegne tematiche che accompagneranno il pubblico fino alla primavera del 2027, muovendosi appunto tra l’analisi della letteratura classica, come chiave di interpretazione di aspetti cardine dell’antica Roma, e l'esplorazione dei linguaggi della fantascienza moderna: rispettivamente intitolate "Roma si racconta. Voci e volti della Città Eterna" e "Oltre il Reale: Ballard, Dick e le allucinazioni del Cyberpunk".

L'inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 20 novembre alle ore 20.30 presso il Centro Vittorio Belli di Igea Marina – quella Igea Marina le cui vie sono intitolate proprio alle grandi figure della cultura romana – con il primo appuntamento della rassegna "Roma si racconta. Voci e volti della Città Eterna".

Questo primo ciclo di incontri, ideato e curato dalla Biblioteca Comunale nella persona del suo direttore Alessandro Agnoletti e dalla professoressa Elisabetta Perra, docente del Liceo Classico G. Cesare – M. Valgimigli di Rimini, propone un viaggio nella civiltà romana attraverso le parole dei suoi più illustri autori.

L'obiettivo è superare la visione monumentale della storia per scoprire le fragilità, le inquietudini e le contraddizioni di una grande civiltà, analizzando temi universali come il rapporto tra intellettuale e potere e la percezione della crisi.

Il percorso, diviso in cinque conferenze, si chiuderà il 9 febbraio trasferendosi per un utimo appuntamento al Cinema Teatro Astra; qui, avverrà la proiezione speciale del film Satyricon di Federico Fellini, a testimonianza di come l'antico continui a reinventarsi nella modernità.



A partire da dicembre, la programmazione raddoppierà con una seconda rassegna di forte impatto contemporaneo: "Oltre il Reale: Ballard, Dick e le allucinazioni del Cyberpunk". Un ciclo di quattro incontri dedicati alla fantascienza intesa non come semplice evasione, ma come strumento di decodificazione il presente. Il pubblico sarà guidato alla scoperta dell'"Inner Space" - lo spazio interiore della psiche e della mutazione tecnologica - esplorando i capolavori di giganti del Novecento come J.G. Ballard e Philip K. Dick, l'universo del Cyberpunk e le loro influenti trasposizioni cinematografiche, tra cui il cult Blade Runner. Anche in questo caso, il momento conclusivo sarà all’insegna del grande cinema, con la proiezione proprio di Blade Runner e di un altra pellicola tratta dalle opere di Dick, Atto di forza.



Nel calendario degli eventi culturali previsti a Bellaria Igea Marina non mancherà inoltre tutta una parte dedicata allo scrittore Alfredo Panzini, che sarà presto annunciata nel dettaglio ed in cui spiccheranno un evento a dicembre, mese di nascita del letterato, ed un importante convegno di studi ad egli dedicato, in programma a Roma nel nuovo anno.

Così il sindaco Filippo Giorgetti: "Con questa programmazione, la Biblioteca si conferma centrale nella vita culturale della nostra comunità, grazie a un palinsesto che, senza dimenticare la memoria del nostro Alfredo Panzini, unisce la grande letteratura classica alle visioni profetiche della fantascienza: due mondi che, pur in epoche diverse, rispondono alle stesse eterne domande sull'uomo, sulla società e sul futuro. Una biblioteca che si fa spazio di crescita e di dibattito, inserita nel contesto più ampio della straordinaria offerta culturale di Bellaria Igea Marina: tra cinema, musica, teatro e letteratura".





IL PROGRAMMA IN SINTESI



"ROMA SI RACCONTA" (Ore 20.30)20 novembre (Centro Vittorio Belli)

La grandezza come destino (Livio, Virgilio)



4 dicembre (Centro Vittorio Belli)

L'io tra tempo e amore (Catullo, Orazio)



18 dicembre (Centro Vittorio Belli)

Pensare e scrivere dentro la crisi (Sallustio, Cicerone, Tacito)



22 gennaio (Centro Vittorio Belli)

Roma allo specchio: l'acme e la crisi (Lucano, Marziale, Giovenale)



5 febbraio (Centro Vittorio Belli)

Dal Satyricon di Petronio al Satyricon di Fellini



9 febbraio (Cinema Teatro Astra/Cinema Apollo)

Proiezione del film Satyricon di Federico Fellini



"OLTRE IL REALE: BALLARD, DICK E IL CYBERPUNK" (Ore 20.30)



10 dicembre (Biblioteca comunale)

J.G. Ballard: Catastrofi artificiali e lo "Spazio Interiore"



21 gennaio (Biblioteca comunale)

Philip K. Dick: l’ambiguità del reale e l'illusione dell'umano



25 febbraio (Biblioteca comunale)

Cyberpunk: High Tech, Low Life



11 marzo (Cinema Teatro Astra/Cinema Apollo)

Philip K. Dick al cinema: Blade Runner, Atto di Forza