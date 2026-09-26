Romagna acque: presentato a Santarcangelo il Bilancio di Sostenibilità 2025

Il confronto di quest’anno è stato dedicato alle implicazioni che i cambiamenti climatici stanno producendo sulla gestione della risorsa idrica e sugli equilibri territoriali

Si è svolta questa mattina al teatro Il Lavatoio di Santarcangelo la presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2025 di Romagna Acque, un documento che rappresenta da anni uno strumento consolidato di dialogo, trasparenza e rendicontazione verso gli stakeholder.

Oltre alla presentazione del bilancio, l’incontro è stato un’occasione per approfondire argomenti legati non solo alle tematiche idropotabili ma, più in generale, a quelle di carattere ambientale, economico e sociale

In particolare, il confronto di quest’anno è stato dedicato alle implicazioni che i cambiamenti climatici stanno producendo sulla gestione della risorsa idrica e sugli equilibri territoriali, temi che richiedono sempre più una visione condivisa e una stretta collaborazione tra istituzioni, gestori e comunità locali.

Aperta dai saluti istituzionali del sindaco di Santarcangelo, Filippo Sacchetti, del presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e del presidente di Romagna Acque, Fabrizio Landi, la mattinata ha visto gli interventi di Annamaria Barrile, direttore generale di Utilitalia; Manuela Rontini, sottosegretaria alla presidenza della Regione Emilia-Romagna; GianNicola Scacella, direttore generale di Romagna Acque; Vito Belladonna, direttore generale Atersir; e Klarisa Stafa, THEA Group-Ambrosetti.



