Romagna capitale del Triathlon: Cervia ospita Ironman e Campionato Italiano

La località romagnola si aggiudica la tappa Fitri per un settembre dedicato al triathlon

La Romagna conferma il suo ruolo di punto di riferimento per il triathlon. Oltre all’Ironman, giunto alla settima edizione, nel 2025 Cervia ospiterà anche il Campionato Italiano Fitri di Triathlon Sprint.

Ironman: 7ª edizione

Torna a Cervia la tappa italiana dell’Ironman, il triathlon di lunga distanza più famoso al mondo, che combina tre discipline: nuoto (3,8 km), ciclismo (180 km) e corsa (42,2 km).

L’avventura dei triatleti inizierà nelle calme acque romagnole, dove i partecipanti affronteranno i primi 3,8 km. Proseguiranno attraversando la Riserva Naturale della Salina di Cervia, accompagnati dai fenicotteri rosa, per poi percorrere 180 km tra storia e natura fino al Borgo di Bertinoro. Infine, la maratona tra i luoghi più caratteristici di Cervia e Milano Marittima condurrà al traguardo, trasformando ogni atleta in un “finisher” Ironman in Italia.

Programma Ironman: 18-21 settembre

Il lungo weekend dedicato allo sport si apre giovedì 18 settembre con la tradizionale e coloratissima Parata delle Nazioni. Nella stessa giornata, gli atleti possono riscaldarsi con la Night Run, corsa notturna non competitiva.

Venerdì 19 settembre è il turno dei più piccoli con Ironkids, corsa non competitiva sulla spiaggia di Cervia.

Sabato 20 settembre si terrà il momento clou: l’Ironman Italy Emilia Romagna, l’unica gara italiana di lunga distanza.

Domenica 21 settembre chiudono la manifestazione le altre due gare di triathlon: la 70.3 (media distanza) e la 5150 (percorso olimpico).

Qui tutto il programma

Campionato Italiano di Triathlon Sprint Fitri

Dal 26 al 28 settembre si terrà il Triathlon Event Cervia, con le attesissime gare del Campionato Italiano Sprint individuale, la Staffetta 2+2 e la Coppa Crono.

Sabato e domenica saranno caratterizzati anche da musica, animazione e dalla possibilità di seguire le gare live sul maxischermo presso il Fantini Club.