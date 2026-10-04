Promozione D: sorpresa Roncofreddo, è primo a +1 su Cervia e Sparta. Misano, è crisi: sorride l'Edelweiss

I misanesi sconfitti 3-1 dall'Edelweiss, il Bellaria Igea Marina rimonta la Stella (2-2): il punto sulla quarta giornata

La quarta giornata del girone D di Promozione si è aperta ieri (3 ottobre) con il big match tra Sampierana e Cesenatico, finito in parità 1-1. Oggi la sorpresa è arrivata da Edelweiss, con la squadra di casa che ha inferto un'inaspettata sconfitta al Misano per 3 a 1. Gara già chiusa nel primo tempo dalle reti di Branchetti, Bentini e Messou. Nel finale il gol di Torsani a salvare l'onore dei misanesi. In vetta alla classifica, con 10 punti su 12 a disposizione, c'è la sorpresa Roncofreddo, schierata con un solido 3-5-2, con l'ex Pietracuta Lessi punto fermo della difesa, D'Elia mezzala di regia e la coppia d'attacco formata da Zavatta e Zanelli. Proprio Zavatta firma il gol che permette al Roncofreddo di passare in vantaggio con il Collinello, poi nel finale il bis di Bullini per il definitivo 2-0. A -1 dal Roncofreddo ci sono il convincente Cervia, che espugna 2-0 il campo della Reno, e lo Sparta Castelbolognese, che vince lo scontro diretto in casa del Solarolo. Il Riccione dei giovani pareggia 1-1 in casa con il Diegaro, entrambe le squadre guardano da vicino la zona playout. Rocambolesco 2-2 tra Stella e Bellaria: i locali hanno giocato 75 minuti in dieci per l'espulsione di Greppi. In coda continua la crisi del San Pietro In Vincoli, battuto dal Civitella: un solo punto per la squadra di Tassani, proprio contro la capolista Roncofreddo.

Riccione - Diegaro 1-1

RICCIONE: Crescentini, Gambuti, Gianferrari, Pironi, Difino (47' st Trianni), Manfroni, Tamai (33' st Leardini), Merli (19' st Ubaldi), Pruccoli (12' st Bortone), Diop, Bellavista (12' st Shehi). A disp.: Barbanti, Lambertini, Mantovan, Polverelli. All.: Gurini.

DIEGARO: Stella, Soumahin, Moncastelli, Scarponi, Marconi, Alberighi, Mazzuoli, Baldinini, Palladino (17' st Distefano), Scoglio (26' st Magri), Pieri (13' st Bascioni). A disp.: Balestra, Rossi, Kasse, Giorgini, Urbinati, Mingozzi. All.: Bonacci.

ARBITRO: Venturi di Ravenna.

RETI: 9' st Diop, 11' st Alberighi.

AMMONITI: Soumahin, Ubaldi, Bascioni, Difino

Stella - Bellaria Igea Marina 2-2

STELLA: Temeroli, Zavaglia (36' st Cristiani), Betti, Belicchi, Alvisi, Chiussi (32' st Marconi), Fantini (34' st Maioli), Bartolani, Greppi, Pigozzi, Arcangeli (23' st Piastra). A disp.: Ferri, Donati, Baroni, Fontemaggi, Bacchini. All.: Bianchi.

BELLARIA IGEA MARINA: Fabbri, Grossi (30' st Vitali), Giunchi, Grieco, Righini, Zamagni, Di Gilio (1' st Dospinescu), Pianini (1' st Alvisi), Lorenzini, Quarta, Gia.Candido (10' st Grassi). A disp.: Ramenghi, M.Cordatore, Pasolini, Giu.Candido, Casali. All.: Buda.

ARBITRO: Ferranti di Ferrara. RETI: 9' pt Fantini, 39' st Maioli, 42' st Lorenzini, 48' st Zamagni. AMMONITI: Alvisi, Chiussi, Zavaglia, Righini, Grossi, Dospinescu, Zamagni. ESPULSI: 15' pt Greppi, Marconi a fine gara.

Edelweiss - Misano 3-1

EDELWEISS: Stella, Zoli, Benini (20' st Vokkri), Bentini, Grizzi, Frabetti, Tassinari (30' st Milanesi), Branchetti, Bagnolini (40' st Brandino), Farabegoli (37' st Lo Giudice), Messou (1' st Strada). A disp.: Girani, Bandini, Fabbri, Amadori. All.: Fontana.

MISANO (4-2-3-1): Giardini - Gudenzoni, Valeriani, Maioli (30' pt Camara), Ceccarelli - Vagnarelli, Voltasio (1' st D'Adamo Sandri) - Tamagnini (15' st Torsani), Simoncelli (33' st Bacchiocchi), Pecci - Castro. A disp.: Chiarabini, Politi, Fraternali, Bellocchi, Gennari. All.: Zagnoli.

ARBITRO: Isacco di Bologna. RETI: 12' pt Branchetti, 25' pt Bentini, 36' pt Messou, 42' st Torsani. AMMONITI: Messou, Valeriani, Branchetti.

Roncofreddo - Collinello 2-0

RONCOFREDDO: Fabbri, Falzetta, Toure (44' st Cecchi), Scarponi, Guiducci (15' st Kurti), Lessi (4' st Zanni), D'Elia, Bravaccini, Zavatta, St.Brigliadori (39' st Lelli), Zanelli (25' st Bullini). A disp.: Cirongu, Brighi, Si.Brigliadori, Campana. All.: Freschi.

COLLINELLO: Zollo, Battistini (22' st Anon), Aloisi, Mariani, Soldati (11' st Ravanelli), Magnani, Bernardi, Ferrani (33' st Cedri), Rakaj, Primitivi, Tappi Imolesi (21' st Diaby). A disp.: Notaro, Ferrari, Ferrini, Giacobbi, Veri. All.: S.Mariani.

ARBITRO: Pieri di Cesena. RETI: 9' st Zavatta, 43' st Bullini. AMMONITI: Falzetta, Mariani.

Altre gare



Civitella - Spiv 2-1 (5' pt Guarino, 5' st Monti, 44' st Milandri).



Reno - Cervia United 0-2 (20' st Stucchi, 41' st Valdinoci).



Solarolo - Sparta Castel Bolognese 0-1 (48' st Berardi).

Anticipo

Sampierana - Cesenatico 1-1

SAMPIERANA: Herghelegiu, Comandini, T.Bardi, M.Bardi, Foschi, Ngom, Barchi (41' st Locatelli), S.Braccini, Campacci (38' st Soldati), Boschetti (27' st Quercioli), D.Braccini (22' st Gallo). A disp.: Mescolini, Zamagni, Conficoni, Stoppa, Mazzoli. All.: Mengozzi.



CESENATICO: Hysa, Mazzarini (49' st Qatja), Rocchi, Fiaschini, Polini, Drudi, Vitalino (20' pt Guagneli), Bianchi (30' st Ugone), Sorrentino (42' st L.Nava) Scarponi, Masciullo (1' st Zoffoli). A disp.: Biondi, Cucchi, Quadrelli, F.Nava. All.:Durante.



ARBITRO: Boscherini di Forlì

RETI: 45' pt Campacci, 35' st Rocchi.

AMMONITI: T.Bardi, S.Braccini, D.Braccini, Ugone

Classifica

Roncofreddo 10, Cervia e Sparta Castelbolognese 9, Cesenatico 8, Solarolo e Bellaria Igea Marina 7; Edelweiss 6, Riccione, Collinello e Diegaro 5, Civitella, Stella e Sampierana 4; Reno 3, Spiv e Misano 1.