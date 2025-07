Ron in concerto a Novafeltria per il festival di Ivan Graziani: "Un grande amico, pieno di vita e allegria"

Il cantautore sarà in concerto domani (sabato 12 luglio) all'Arena del fiume per Maledette Malelingue Festival

di Riccardo Giannini

"Ivan Graziani? Un grande amico. Il ricordo principale è che mi faceva tanto ridere, era un uomo così pieno di allegria e di vita". Rosalino Cellamare, in arte Ron, è stato grande amico di Ivan Graziani: con lui e Goran Kuzminac, pubblicò l'album QConcert nel 1980."Ivan mi voleva bene, io volevo bene a lui. Ho un ricordo meraviglioso, a parte il suo essere musicista, straordinario. Ha inventato tante cose. Poi devo dire la verità: purtroppo siamo stati fregati perché dopo due date fatte dello splendido tour (quello di QConcert, ndr), è arrivato il terremoto in Irpinia. Ci siamo visti pochissimo: abbiamo rinunciato totalmente, non era possibile",le parole del cantante, che domani (sabato 12 luglio) è atteso a Novafeltria per partecipare al Maledette Malelingue Festival. Alle 21.30, all'Arena del Fiume, Ron porterà i brani del suo nuovo tour “Al centro esatto della Musica”.

"Dobbiamo rodarci un filo, ma sono molto contento: sarà un'estate piena di concerti. Io amo cantare dal vivo", evidenzia il cantautore. Sul palco dell'Arena del Fiume non porterà pezzi di Ivan: "La scaletta è cambiata, con il nuovo tour. Mi piace portare sul palco anche canzoni che non sono conosciutissime". Per tanti anni Ron ha cantato dal vivo Firenze: "Una canzone straordinaria, degna di un grande. A Ivan dedicherei una città per cantare. Tornando a Ivan, anche Lugano Addio è una canzone da insegnare e fare ascoltare ai più giovani: ma ci sono canzoni di Ivan che sono davvero nel firmamento della musica".