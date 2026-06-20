Rotary Club Novafeltria-Alto Montefeltro, passaggio delle consegne tra Marra e Pieralisi

Bilancio di un anno dedicato al territorio, alla scuola e al sociale. Il nuovo presidente punta su turismo, cultura e sviluppo

Si è svolta nella suggestiva cornice di San Leo la cerimonia del passaggio delle consegne del Rotary Club Novafeltria-Alto Montefeltro. Al termine di un anno ricco di iniziative e interventi, il presidente uscente Gian Angelo Marra ha passato il testimone al dottor Roberto Pieralisi nel corso di una serata conviviale alla presenza dell’assistente del governatore Marino Albani e di numerosi presidenti dei club dell’area Romagna Sud. Nel suo intervento, Marra ha ripercorso i momenti più significativi dell’annata rotariana 2025-2026, caratterizzata da una particolare attenzione alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio. Tra gli appuntamenti più rilevanti è stato ricordato il convegno “Valore del Territorio Collinare-Montano”, organizzato a gennaio a Sant’Agata Feltria, che ha visto la partecipazione delle principali autorità amministrative e politiche della Romagna, impegnate nel confronto sulle problematiche e sulle prospettive delle aree interne. Importante anche l’impegno del club a favore della scuola, concretizzatosi in un significativo contributo destinato a favorire l’accesso alle strutture scolastiche da parte degli studenti con disabilità. Non è mancata l’attenzione alla salute e alla sicurezza dei cittadini con il progetto “Montefeltro Cardio-Protetto”, che quest’anno ha portato alla donazione di un defibrillatore alla comunità di Casteldelci. Numerose, inoltre, le iniziative condivise con i club riminesi, tra cui il progetto di recupero di una struttura destinata a promuovere le proposte culturali e sociali dell’intero territorio. Dopo lo scambio del collare rotariano, il neo presidente Roberto Pieralisi ha illustrato le linee guida dell’annata 2026-2027, confermando la volontà di mantenere alta l’attenzione sulle potenzialità economiche dell’area, sullo sviluppo turistico e sull’interscambio culturale. Tra i principali obiettivi figura l’organizzazione, insieme agli altri club del territorio, di un evento dedicato agli 800 anni dalla morte di San Francesco, con la realizzazione di un percorso che attraverserà le numerose località visitate dal Santo nelle vallate del Montefeltro. Pieralisi ha infine rivolto un ringraziamento al presidente uscente per il lavoro svolto e ai componenti del direttivo che lo accompagneranno nei prossimi dodici mesi, esprimendo riconoscenza anche a tutti i soci per il costante contributo di idee, impegno e progettualità a favore della comunità.