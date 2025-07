Rotary Club Riccione Cattolica, la nuova Presidente è Miranda Pironi

Passaggio di consegne tra Paolo Paladini e la neo presidente

Un nuovo capitolo si apre per il Rotary Club Riccione Cattolica con il passaggio di consegne tra Paolo Paladini e Miranda Pironi, avvenuto durante la conviviale n. 1890 di lunedì 30 giugno, presso il ristorante Il Mulino di Misano. Un momento solenne, scandito dalla cerimonia del “Passaggio del Collare”, che ha sancito l’inizio dell’anno rotariano 2025-2026.

Paolo Paladini dunque “cede il collare” a Miranda Pironi. È così che dodici mesi fa aveva avuto inizio il mandato di Paladini, conclusosi ora con un bilancio ricco di attività, progetti e connessioni umane. In particolare, è stato valorizzato il legame con la “Comunità di Montetauro” e portata avanti una visione basata su innovazione, inclusione e sinergia con il territorio.

Nel suo intervento, Paolo Paladini ha voluto ringraziare soci e consiglio direttivo per la collaborazione e ha augurato al nuovo Presidente un anno ricco di risultati e soddisfazioni.

A raccogliere il testimone è Miranda Pironi, commercialista, che assume la guida del Club con entusiasmo e spirito di servizio. «È un grande onore, e non nascondo anche una certa emozione, iniziare questo percorso», ha dichiarato nel suo discorso di insediamento. La neopresidente ha annunciato un programma di forte impatto sociale e sanitario, che si concentrerà su tre ambiti prioritari: il sostegno alle persone affette da Alzheimer e alle loro famiglie, la promozione della radiodiagnostica domiciliare per le persone fragili e il supporto all’Associazione “La Prima Coccola” di Rimini, da anni impegnata nell’assistenza ai neonati prematuri e con patologie.

«Credo che questi progetti rispecchino l’essenza più autentica del nostro essere rotariani: servire chi ha più bisogno con discrezione, efficacia e cuore», ha sottolineato Pironi. Non mancherà l’impegno verso i giovani, con l’auspicio di rafforzare il legame tra il Club e il mondo della scuola, e grande attenzione sarà riservata alla dimensione dell’amicizia tra soci, tratto distintivo del Rotary.

A supportarla nel nuovo anno rotariano, il consiglio direttivo composto da: Giorgio Selva (Vicepresidente e Presidente Incoming), Paolo Paladini (Past President), Paolo Petrone (Segretario), Francesco Pritelli (Tesoriere), Piero Gualtieri, Riccardo Galassi, Veronica Parma, Marco Maggi (Consiglieri), Giulia Galari (Prefetto) e Pietro Pasini (Istruttore del Club).

Tra gli ospiti presenti, sono stati calorosamente accolti: Gian Angelo Marra, Presidente del Rotary Club Novafeltria Alto Montefeltro, accompagnato dalla moglie Annarita; Giovanni Rossini e Giovanni Pelonghini, rispettivamente Past President e Segretario del Rotary Club Pesaro Rossini; Umberto Paolucci, socio onorario del Club, insieme alla moglie Annalisa; Cristina Parma, Presidente dell’Inner Wheel Riccione - Valconca Rosa dei Malatesta e Anna Pedoni, Presidente dell’Associazione di volontariato Davide Pacassoni.

Proprio Anna Pedoni ha preso la parola per raccontare l’esperienza della sua associazione, attiva dal 1990 nel sostegno a bambini, ragazzi e famiglie che vivono una situazione speciale. Avvicinamento al cavallo, aiuto compiti, laboratori teatrali e attività sportive inclusive sono solo alcune delle iniziative portate avanti, ispirate al Metodo Pedrinazzi e al Metodo Calamai. Un impegno concreto che il Club ha ascoltato con grande interesse e sensibilità, in linea con i valori rotariani.

A chiudere la serata, il saluto di Piero Gualtieri, che ha voluto condividere una riflessione sentita: «L’impegno e la passione con cui Paolo ha guidato il Club, nonostante i suoi numerosi incarichi professionali, sono per tutti noi una dimostrazione concreta di cosa significhi servire al di sopra di ogni interesse personale. Il suo esempio ci ricorda che, con volontà e spirito di squadra, è possibile fare la differenza».

«So bene che da sola non potrò realizzare tutto questo, ma insieme sì, possiamo farlo. Sono certa che, con la partecipazione e l’entusiasmo di tutti, riusciremo a fare un pezzo di strada importante per noi e per la comunità che ci circonda», ha concluso la neopresidente Miranda Pironi, dando ufficialmente inizio al suo mandato.